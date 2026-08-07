Atp Montreal 2026, Arnaldi-Griekspoor oggi in campo: precedenti, orario e dove vederlo

Scende in campo oggi 7 agosto, al torneo Atp Montreal 2026, Matteo Arnaldi, che incontrerà l’olandese Tallon Griekspoor. Arnaldi, attuale numero 35 del mondo, punta agli ottavi di finale contro un avversario ostico, certamente in questo momento più in forma e più forte rispetto alla sua posizione in classifica (69).

I numeri suggeriscono una sfida molto più equilibrata rispetto a quanto possa indicare il divario in classifica. Arnaldi parte con il vantaggio di un ranking migliore e di una maggiore freschezza fisica, avendo disputato una sola partita a Montreal, ma Griekspoor arriva all’appuntamento con grande fiducia dopo il successo contro Zverev e con un rendimento positivo sul cemento nelle ultime settimane.

Arnaldi-Griekspoor: i precedenti

Il bilancio dei precedenti sorride ad Arnaldi, che ha vinto l’unico confronto ufficiale disputato contro Griekspoor al Roland Garros. L’azzurro si è imposto in quattro set (6-7, 6-3, 7-6, 6-3) al termine di una sfida molto equilibrata, decisa da due tie-break.

Arnaldi-Griekspoor: orario e dove vederlo

Il match tra Griekspoor e Arnaldi è in programma oggi, 7 agosto, alle 18.30. Le partite del Canadian Open 2026, torneo Atp Masters 1000, sono trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.