Ranking Atp: Sinner n.1 e Alcaraz scavalca Zverev, Cobolli sempre più su

Jannik Sinner resta saldamente al comando del ranking Atp aggiornato ad oggi, lunedì 3 agosto, mentre Carlos Alcaraz scavalca Alexander Zverev e si riprende la seconda posizione in classifica. Sinner guida il ranking con 13.450 punti davanti allo spagnolo Alcaraz (8.160 punti) che torna sul secondo gradino del podio mondiale con soli 40 punti di vantaggio sul tedesco Zverev (8.120 punti). Concludono la top 5 il canadese Felix Auger-Aliassime e il serbo Novak Djokovic. Sesto il russo Daniil Medvedev davanti all’australiano Alex De Minaur.

Sinner, 83 settimane da re

Sinner ha raggiunto il traguardo delle 83 settimane in vetta al ranking Atp, il decimo di sempre in questa speciale graduatoria guidata da Djokovic (428 settimane) davanti allo svizzero Roger Federer (310 settimane) e allo statunitense Pete Sampras (286). Nel mirino dell’azzurro ora c’è l’altro americano Andre Agassi, che occupa la nona posizione all time con 101 settimane da numero 1 del mondo.

Quando rientrano Sinner e Alcaraz

Sinner tornerà in campo tra circa una settimana al Masters 1000 di Cincinnati, primo torneo della stagione sul cemento statunitense in vista dell’Us Open in programma a fine agosto. L’azzurro ha vinto il torneo due anni fa e anche quest’anno si presenta come l’uomo da battere. Proprio a Cincinnati potrebbe rinnovarsi la sfida con il suo rivale Alcaraz, campione in carica del torneo, che sta recuperando dopo un lungo stop dovuto all’infortunio al polso. Proprio l’esigenza di difendere i punti conquistati l’anno scorso e di testare la sua condizione in vista dell’Us Open potrebbero convincere Alcaraz a fissare il suo rientro a Cincinnati.

Best ranking per Cobolli, è n.8

Intanto, guardando alla classifica, arrivano altre buone notizie per gli italiani. Sale infatti all’ottavo posto Flavio Cobolli, che migliora così il suo best ranking, mentre lo statunitense Taylor Fritz diventa nono in classifica davanti al connazionale Ben Shelton, che scivola al decimo posto. Tra gli altri italiani in Top 50, Lorenzo Musetti avanza di due posizioni e raggiunge il 13esimo posto, Luciano Darderi il 22esimo (+1) e Matteo Berrettini il 40esimo.

La top ten del ranking Atp

Questa la top ten del ranking Atp:

Jannik Sinner 13450 punti Carlos Alcaraz 8160 Alexander Zverev 8120 Félix Auger-Aliassime 4740 Novak Djokovic 3760 Daniil Medvedev 3620 Alex De Minaur 3560 Flavio Cobolli 3330 Taylor Fritz 3230 Ben Shelton 2680

Gli italiani nella top 100

Questi gli altri italiani nella top 100