Achille Lauro alle Atp Finals 2026: sarà il protagonista del “Grand Opening Show”

Achille Lauro sarà protagonista del ‘Grand Opening Show‘ delle Atp Finals 2026, una serata-evento che unirà il grande tennis e la grande musica. Giovedì 12 novembre, dalle ore 21.00, l’Inalpi Arena di Torino si trasformerà nel palcoscenico inaugurale del torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione e le migliori otto coppie di doppio. Lo rendono noto gli organizzatori, aggiungendo che i biglietti saranno disponibili da domani, giovedì 30 luglio, alle ore 12.00 su tickets.nittoatpfinals.com.

Achille Lauro, protagonista della nuova edizione, conferma la vocazione dell’evento a coniugare l’eccellenza sportiva con la grande musica e l’intrattenimento. Con centinaia di milioni di streaming e una carriera caratterizzata da una continua evoluzione artistica, Achille Lauro è oggi una delle personalità più influenti della musica italiana. Artista che, tra musica, moda e spettacolo, ha ridefinito completamente il concetto di pop star in Italia, ha costruito un immaginario unico e riconoscibile, superando i confini tra discipline e linguaggi. Dopo un 2026 costellato di concerti sold out e in vista del tour negli stadi del 2027, l’artista sarà il protagonista assoluto della serata inaugurale delle Nitto ATP Finals.