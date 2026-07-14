Roberto Bautista Agut si ritira dal tennis. “È la legge della vita. È arrivato il momento, perché è quello che sento”. Con queste parole in un post sui social lo spagnolo ha confermato all’Atp che la sua carriera è terminata. “Arriva un momento in cui il corpo e la mente dicono basta”, spiega il 38enne di Castellón.





La carriera di Bautista Agut

In carriera ha vinto 12 titoli Atp, il più prestigioso dei quali all’Atp 500 di Dubai nel 2018. La collezione è iniziata a ‘s-Hertogenbosch nel 2014 e si è conclusa dieci anni dopo con il suo ultimo titolo ad Anversa nel 2024. Ha raggiunto altre 11 finali, compresa quella a Shanghai nel 2016, la sua unica in carriera in un Masters 1000.

Il suo miglior risultato negli Slam resta la semifinale di Wimbledon del 2019, un risultato che lo costrinse a posticipare la festa per il suo addio al celibato, nello stesso anno in cui raggiunse la sua miglior classifica Atp, al numero 9. Proprio a Wimbledon, quest’anno, ha giocato la sua ultima partita, perdendo al primo turno contro il brasiliano João Fonseca.