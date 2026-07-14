Tour de France 2026, Pogacar si impone nella decima tappa

Al Tour de France 2026 è sempre più dominio di Tadej Pogacar. Il solito implacabile corridore sloveno ha dominato e vinto anche la decima tappa, la Aurillac-Le Lioran di 166.6 chilometri, e consolida sempre di più la sua maglia gialla di leader della corsa.

La decima tappa

Dopo aver controllato la corsa con la sua squadra, il campione del Mondo rompe gli indugi nel finale. A un chilometro dalla vetta dell’ultima salita sul Col de Pertus, a circa 15 chilometri dal traguardo, Pogacar con un attacco bruciante saluta tutti e se ne va, proprio nel momento in cui l’ultimo gregario di Jonas Vingegaard, Davide Piganzoli del Team Visma Lease a Bike, stava provando a fare il ritmo. Lo sloveno dell’Uae Team Emirates con un ritmo di pedalata doppio rispetto ai rivali va a riprendere in poche pedalate l’ultimo fuggitivo, l’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education-EasyPost, e arriva al traguardo ancora da solo a braccia alzate. Per Pogacar è la terza vittoria di tappa in questa edizione del Tour.

A Le Lioran, Pogacar precede di +0.32″ il belga Remco Evenepoel, della Red Bull-Bora-Hansgrohe, che dopo essersi staccato sull’ultima salita nel finale di tappa quando la strada ha spianato è riuscito a rientrare sul gruppetto degli inseguitori e vincere la volata ristretta. Terzo sul traguardo il giovane francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a +0.34″, mentre è arrivato ancora più in ritardo Vingegaard, settimo a +0.44”. In difficoltà anche il compagno di squadra di Pogacar, il messicano Isaac Del Toro, arrivato ottavo a +1’31”. Nella nuova classifica generale, Pogacar precede Vingegaard di +3’36” ed Evenepoel di +4’06”. La vittoria del quinto Tour de France per lo sloveno sembra ormai già una formalità. Domani è in programma la 11/a tappa, la Vichy-Nevers di 161.3 chilometri, frazione quasi totalmente pianeggiante e adatta ancora ai velocisti.

Pogacar: “Riscattato sconfitta 2 anni fa, ‘buu’ mi danno forza”

“È stata una giornata incredibile, abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra. Era da molto che avevamo puntato a questa tappa, perché qui due anni fa mi aveva battuto Vingegaard ed ero arrivato alla fine senza gambe”. Così Tadej Pogacar commenta la vittoria di oggi. “Oggi fino all’ultimo chilometro non sapevo se avrei vinto e ho voluto onorare la maglia gialla. Grazie a tutti i tifosi a bordo strada, una atmosfera fantastica. Anche a chi faceva ‘buu’, mi hanno dato più forza“, ha aggiunto poi il campione sloveno alla tv francese ricordando la tappa del Tour di due anni fa sullo stesso traguardo ma quando a vincere fu il danese Jonas Vingegaard. “Oggi avevo nella testa solo di provare a spingere fino alla fine, ieri avevo qualche dubbio nella mia testa pensando a due anni fa, ma fino ad oggi è stato tutto perfetto per me“, ha concluso Pogacar.