Roland Garros 2026, Chwalinska in semifinale: battuta Kalinskaya. Affronterà Shnaider che ha eliminato Sabalenka

La polacca Maja Chwalinska si qualifica per le semifinali del tabellone femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La numero 114 del ranking Atp, autentica rivelazione del torneo, ha sconfitto nei quarti la ex fidanzata di Jannik Sinner la tennista russa Anna Kalinskaya (n.22 del seeding), in due set per 7-6 (3), 6-3.

Nell’altra sfida di mercoledì la numero uno al mondo Aryna Sabalenka è stata eliminata dalla russa Diana Shnaider che ha rimontato la bielorussa che aveva vinto il primo set 5-3ed era in vantaggio 5-3 nel secondo prima di accusare un clamoroso blackout che l’ha portata a subire una serie di 10 game persi di fila: 3-6 7-5 6-0 il punteggio finale. Per Shnaider, numero 23 del ranking Wta, è la prima semifinale in un torneo dello Slam.

Errani e Vavassori in finale nel doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori approdano alla finale del torneo di doppio misto. La coppia azzurra, numeri 1 del seeding, ha battuto in semifinale il duo composto dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin in due set con il punteggio di 6-1, 6-4.