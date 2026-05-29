Roland Garros 2026, Djokovic-Fonseca in campo: il match in diretta

Novak Djokovic e João Fonseca sono i protagonisti del big match di giornata del Roland Garros 2026. Il serbo e il brasiliano si sfidano (per la prima volta in carriera) al terzo turno dello Slam di Parigi sul Philippe-Chatrier, chi vince vola agli ottavi contro uno tra Casper Ruud e Tommy Paul. Nole e João hanno 20 anni di differenza e rappresentano due generazioni diverse: da una parte c’è chi ha fatto la storia del tennis mondiale e dall’altra chi potrebbe farla, dato che il 19enne di Rio de Janeiro (oggi n°30 del ranking) è considerato una futura stella Atp.

Djokovic with a huge start to this match 💥#RolandGarros pic.twitter.com/wztvRf2sHV — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2026