Roland Garros 2026, Djokovic-Fonseca in campo: il match in diretta

Novak Djokovic e João Fonseca sono i protagonisti del big match di giornata del Roland Garros 2026. Il serbo e il brasiliano si sfidano (per la prima volta in carriera) al terzo turno dello Slam di Parigi sul Philippe-Chatrier, chi vince vola agli ottavi contro uno tra Casper Ruud e Tommy Paul. Nole e João hanno 20 anni di differenza e rappresentano due generazioni diverse: da una parte c’è chi ha fatto la storia del tennis mondiale e dall’altra chi potrebbe farla, dato che il 19enne di Rio de Janeiro (oggi n°30 del ranking) è considerato una futura stella Atp.
Djokovic serve per chiudere anche il secondo set in suo favore. Il serbo conduce 5-4.
Break di Djokovic nel 5° game del secondo set. Il serbo, ex n°1 del mondo, si porta sul 3-2 e serve per allungare le distanze.
Avvio di secondo set senza break. Djokovic e Fonseca tengono i loro primi due turni di servizio.
Djokovic rimane solido, tiene il servizio e chiude il primo set della partita per 6-4.
Fonseca accorcia ulteriormente le distanze, tiene il servizio e si porta sul 5-4.
Controbreak di Fonseca che sta rientrando in partita dopo il grande avvio di Djokovic. Il talento brasiliano ha strappato la battuta al serbo che stava servendo per chiudere il primo set. Il punteggio ora è di 5-3 per Nole.
Fonseca risale da 0-40 e conquista il suo secondo game del set. Il brasiliano rimane aggrappato al parziale e si porta sul 5-2.
Altro break di Djokovic che strappa nuovamente il servizio a Fonseca e si porta sul 4-1.
Subito break in avvio di partita per Djokovic che si porta sull’1-0.