Atp Montecarlo 2026, Alcaraz vola agli ottavi: “Restare numero 1 al mondo non è una priorità”

Anche Carlos Alcaraz si è qualificato senza problemi agli ottavi di finale dell’Atp 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo numero 1 al mondo si è sbarazzato in due veloci set dell’argentino Sebastian Baez, numero 65 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 4′. Il fuoriclasse murciano ha chiuso con 6 ace, 3 doppi falli, il 67% di prime, l’83% dei punti fatti con la prima di servizio, 5 break messi a segno e uno solo subito. In totale 24 vincenti e 24 errori gratuiti, con 6 punti in 9 discese a rete. È una risposta diretta di Alcaraz all’altrettanto facile vittoria di Jannik Sinner.

Nel prossimo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il francese Terence Atmane, in programma domani, 8 aprile.

Alcaraz: “Restare numero uno non è priorità, obiettivo giocare al meglio”

“So che perderò la posizione di numero uno al mondo, non so se in questo torneo o nel prossimo. Devo difendere molti punti e sarà difficile mantenerli tutti. E se ci riuscissi, Jannik guadagnerebbe punti perché lui non ne ha da difendere. Farò del mio meglio, ma per me, il numero uno non è una priorità in questo momento. L’obiettivo è giocare al meglio sulla terra battuta. Vedremo come andrà il tour”. Carlos Alcaraz dopo la vittoria sull’argentino Sebastian Baez al Masters 1000 di Montecarlo parla del possibile sorpasso dell’altoatesino al vertice della classifica Atp. “Sono rimasto sorpreso dal mio livello, sia nel tennis che nei movimenti. Mi sono preparato bene la settimana scorsa. Sono arrivato qui con molto entusiasmo ed energia. Pensavo di giocare peggio e sono molto contento di tutto, tranne per un paio di cose che non ho fatto bene nel secondo set e che hanno permesso a Baez di rientrare in partita”, ha aggiunto. “Era passato quasi un anno dall’ultima volta che avevo giocato una partita sulla terra battuta e, onestamente, mi mancava perché è una superficie che adoro. Mi mancava sporcarmi un po’ le mani”, ha sottolineato lo spagnolo.