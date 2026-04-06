Atp Montecarlo 2026, Berrettini e Vavassori avanzano nel doppio

Matteo Berrettini e Andrea Vavassori avanzano al secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, che si svolge fino al 12 aprile al Country Club nel Principato di Monaco (montepremi €6.309.095).

Il torinese, reduce dal primo “1000” in carriera vinto in coppia con Simone Bolelli, assente dopo il lutto che l’ha colpito per la scomparsa del padre Daniele, è tornato dopo quattro anni a far coppia in doppio con Berrettini. I due azzurri hanno iniziato il percorso battendo 6-4, 4-6, 10-4 l’australiano Alex De Minaur e il britannico Cameron Norrie. Come ha ricordato Samuele Diodato presentando il match, non si è trattato del loro primo confronto diretto: gli azzurri erano stati battuti in doppio al Queen’s nel 2021. Nello stesso anno, inoltre, i due hanno partecipato anche all’ATP 250 di Belgrado, perdendo in semifinale. Al prossimo turno, Berrettini e Vavassori affrontano i numeri 3 del tabellone, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, per centrare i quarti in doppio nel Principato. Sarebbe il primo in questa specialità per il romano, il secondo per il torinese che ci è arrivato due anni fa con Bolelli.

La storia pubblicata su Instagram da Andrea Vavassori. (Fonte: Instagram, Andrea Vavassori)

Berrettini-Vavassori contro De Minaur-Norrie: come è andata

Berrettini e Vavassori iniziano sotto di un break (1-2): è il torinese a perdere il servizio nel terzo gioco, determinante un vincente di Norrie nel punto decisivo sul 40 pari. Ma dal 2-4 inizia tutta un’altra partita, e la coppia italiana vince quattro game di fila. Una risposta vincente e un comodo tocco a rete di Berrettini contribuiscono al contro-break per la coppia azzurra nell’ottavo gioco (4-4). L’intesa migliora, il livello sale. Vavassori mostra un tennis aggressivo già dal servizio e dalla risposta, a cui aggiunge l’abituale efficacia sotto rete. Mettono pressione a De Minaur e Norrie, che finiscono per cedere di nuovo il servizio, e di fatto il set.

Dopo un primo set point cancellato da un numero dell’australiano a rete, alla seconda occasione Berrettini gioca una demi-volée difficilissima e da applausi. Nel momento più importante di un set in salita, estrae il colpo più bello del parziale e mette la firma sul 6-4.

Vavassori apre il secondo set con una prima vincente sul punto decisivo per tenere il servizio nel primo game. E’ il primo segnale di un set ancora in salita, segnato dal break subito dagli azzurri nel quinto gioco, peraltro dopo essere stati avanti 40-0: due doppi falli di fila di Vavassori e un errore a rete di Berrettini complicano lo scenario, il pallonetto di De Minaur fa il resto. Vavassori riesce a mettersi alle spalle il passaggio a vuoto, ma gli azzurri non hanno chances per raddrizzare il parziale.

Nonostante l’82% di punti vinti nel secondo set al servizio con la prima, Berrettini e Vavassori si giocano tutto al match-tie-break. Il primo mini-break è italiano: risposta aggressiva di Berrettini, bella spinta di Vavassori, Norrie un po’ sorpreso arriva tardi sulla palla e il suo ultimo tocco finisce in rete. Gli azzurri continuano a mettere pressione e ottengono un secondo mini-break (5-2): il mancino britannico, spinto in una posizione scomoda, sbaglia il diritto lungolinea. Berrettini mette in fila due punti diretti con il servizio, che valgono l’ulteriore allungo fino al 7-2. Senza altri colpi di scena, la coppia italiana chiude il match alla seconda occasione.