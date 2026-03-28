Sabalenka batte Gauff e vince il Wta Miami 2026

Aryna Sabalenka si conferma campionessa del torneo Wta Masters 1000 di Miami. La tennista bielorussa, numero uno delle classifiche mondiali, ha superato in finale la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in 2h11′ di incontro. Sabalenka chiude così anche il cosiddetto ‘Sunshine Double’ essendosi già aggiudicata il torneo di Indian Wells.

“Mi avete spronato a diventare una giocatorice migliore”, ha detto Sabalenka durante la cerimonia di premiazione rivolta al pubblico, prima di aggiungere: “Riempite sempre lo stadio”.

“È un peccato non ottenere un risultato migliore, ma ho avuto molta gioia questa settimana”, ha detto Gauff al pubblico. “Ragazzi, avete portato energia ogni giorno questa settimana”.



