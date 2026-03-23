Finisce al terzo turno il percorso di Matteo Berrettini al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. Dopo i successi contro il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana il romano è stato battuto 7-6(5) 6-4 dal monegasco Valentin Vacherot, che ha ottenuto il decimo successo nel circuito ATP del 2025 e raggiunto gli ottavi per la terza volta in un Masters 1000 dal sorprendente trionfo a Shanghai dello scorso anno firmato da numero 204 del mondo, diventando il campione con la più bassa classifica in un torneo di questa categoria. Allora superò Novak Djokovic in semifinale, e in finale il cugino francese Arthur Rinderknech. Miglior monegasco nel ranking ATP, primo a vincere un titolo ATP, Vacherot potrebbe giocare da testa di serie il Masters 1000 di casa, dove sarà di scena anche Berrettini, che ha ricevuto una wild card.
Atp Miami 2026, Berrettini si ferma al terzo turno: Vacherot vince in due set
Il monegasco si impone 7-6, 6-4