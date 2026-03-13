Sinner in semifinale a Indian Wells 2026 contro Zverev: “Sarà dura”

Jannik Sinner è in semifinale a Indian Wells 2026: affronterà il tedesco Alexander Zverev. “Ci conosciamo molto bene, quindi cercherò di essere il più costante possibile. Allo stesso tempo lui, sicuramente, cambierà un paio di cose. Dovrò stare molto attento. Ho visto un paio di sue partite: sta giocando un grande tennis. Non vedo l’ora. Sono queste le partite per cui mi alleno: semifinali dei grandi tornei, palcoscenici sempre più importanti. Sono molto felice di essere qui”, ha detto Sinner in conferenza stampa.

La programmazione dell’incontro potrebbe cambiare un po’ le cose, aggiunge Sinner. “Giocare di giorno o di sera non è la stessa cosa, qualcosa può cambiare in base all’orario in cui giocheremo. Ma in ogni caso, a qualunque ora si giochi, cercherò di portare in campo il mio tennis migliore”. Nei quarti l’azzurro ha dominato il giovane americano Learner Tien per 6-1, 6-2. Sinner ha avuto importanti parole di elogio per Tien. “Mi sembra che stia migliorando molto. A prescindere dal risultato di oggi, penso che stia facendo grandi progressi. I suoi colpi da fondo stanno diventando più potenti. Anche fisicamente sta migliorando molto. In futuro sarà sicuramente un giocatore molto, molto difficile da battere. Lo ha già dimostrato in passato contro giocatori incredibili e lo sta dimostrando anche adesso. Sarà molto interessante vedere come si evolverà” ha concluso.

L’altra semifinale è Alcaraz-Medvedev

Nell’altra semifinale, il numero uno del mondo Carlo Alcaraz affronterà Daniil Medvedev, che ha sconfitto in sei degli otto confronti diretti, e in entrambe le finali vinte a Indian Wells nel 2023 e 2024. Il moscovita ha superato il campione in carica Jack Draper 6-1, 7-5 e raggiunto la semifinale in California per il quarto anno consecutivo.

Alcaraz ha sconfitto nel suo quarto di finale lo statunitense Cameron Norrie. “Ogni volta che gioco contro Norrie è sempre molto dura per me. Il suo stile è un po’ confuso: il suo diritto in topspin è molto pesante e alto. Poi il rovescio è molto piatto e molto basso. Penso di aver giocato bene, in modo solido, e sono stato aggressivo quando potevo. Sono felice di giocare a questo livello” ha detto a caldo Alcaraz, che ha chiuso il match con 19 vincenti di diritto. Lo spagnolo ha spiegato anche in cosa consista la principale sfida in campo per un giocatore dall’ampio repertorio tecnico come il suo. “Il tennis consiste nello scegliere il colpo giusto in circa mezzo secondo. Nella mia mente ho cinque o sette opzioni, e a volte è difficile scegliere quella corretta”, ha ammesso.

Battendo Norrie, Alcaraz è diventato il terzo uomo a raggiungere cinque semifinali consecutive a Indian Wells, insieme al connazionale Rafael Nadal (2006-13) e al rivale Novak Djokovic (2011-16).