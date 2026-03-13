Errani-Paolini a Indian Wells 2026 si fermano in semifinale nel doppio

Jasmine Paolini e Sara Errani chiudono in semifinale il loro percorso nel torneo di doppio femminile al ‘BNP Paribas Open’ a Indian Wells 2026, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il primo Atp Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari, che si concluderà domenica sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden.

In semifinale sono state battute 6-2 6-2 in 59 minuti da una delle coppie più forti del mondo, la statunitense Taylor Townsend e la ceca Katerina Siniakova, campionessa nel 2023 con la connazionale Barbora Krejcikova, che si è ritirata in singolare nell’ottavo di finale contro Elina Svitolina. Campionesse all’Australian Open e finaliste allo US Open nel 2025, Siniakova e Townsend hanno migliorato la semifinale raggiunta a Indian Wells l’anno scorso. In finale sfideranno la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic.