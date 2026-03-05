Djokovic: “Penso che Serena Williams stia tornando”

“Penso che stia tornando, ma non lo so, non ho ancora parlato con lei, ma la sensazione è che si stia preparando per farlo”. Così Novak Djokovic nel corso del media day a Indian Wells a proposito del possibile ritorno in campo di Serena Williams. “Non sappiamo ancora dove e quando, se in singolare o in doppio, e anche io se fossi in lei lo terrei segreto. Potrebbe giocare un paio di tornei in doppio con Venus, sarebbe bello da vedere dal mio punto di vista e anche da quello dei tanti tifosi”, ha aggiunto parlando poi delle proprie sensazioni dopo la finale raggiunta agli Australian Open.

Djokovic: “Indian Wells uno dei miei tornei preferiti”

“Bello essere di nuovo qui a Indian Wells, un torneo dove ho ottenuto notevoli successi e che è sempre stato uno dei miei preferiti, e non credo di essere l’unico giocatore a pensarla così: è davvero il paradiso del tennis, e speriamo di disputare un buon torneo – ha proseguito – Mi sento bene, mi sto gestendo giorno dopo giorno e credo che le basi poste durante la pre season siano molto buone. La stagione però è lunga e occorre adattarsi strada facendo, c’è sempre qualche piccolo inconveniente lungo la strada, fortunatamente nel mio caso non è stato mai qualcosa di grave che mi abbia impedito di prender parte a questo torneo”.

Djokovic ha poi parlato del proprio futuro. “Obiettivi e traguardi ci sono ancora: vincere, conquistare un altro Slam, e in Australia ci sono andato vicino ed è stato un gran bel modo di cominciare l’anno visto che non giocavo una finale Slam da Wimbledon 2024 e negli Slam avevo perso solo contro Carlos o Jannik: per me è stato un risultato fenomenale, ho dimostrato in primis a me stesso e poi agli altri di poter ancora competere ai più alti livelli e di poterli battere – ha spiegato – Quindi la logica mi dice: perché fermarsi se sento ancora questo fuoco e ho ancora qualità e motivazioni per farlo? La mia schedule ancora non è chiara, come non lo è stata negli ultimi due anni. Ruota intorno agli Slam, e poi devo decidere dove giocare, non solo da un punto di vista tennistico ma soprattutto dal punto di vista delle emozioni e di tutto ciò che mi ispira a tornare in un certo posto”.

Medvedev, Rublev e Khachanov arrivati a Indian Wells

Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov sono arrivati a Indian Wells. Rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti alla fine dell’Atp 500 di Dubai a causa della guerra in Iran e della conseguente chiusura dello spazio aereo, sono stati avvistati sui campi di allenamento dell’impianto californiano che ospita il primo Masters 1000 della stagione. La notizia dell’arrivo, al termine di un viaggio via Oman secondo quanto riferiscono i media russi, è stata divulgata attraverso un post su X dall’agente di Daniil Medvedev, Olivier van Lindonk. Rublev e Khachanov saranno impegnati venerdì rispettivamente contro Gabriel Diallo, che ha eliminato Mattia Bellucci, e Joao Fonseca. Medvedev avrà un giorno in più per recuperare: il suo esordio è previsto sabato contro il cileno Alejandro Tabilo o il giovane spagnolo Rafael Jodar.