Sinner oggi all’Atp Doha 2026: orario e dove vedere la partita

Oggi, 16 febbraio, agli Atp di Doha torna in campo Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, reduce dalla bruciante sconfitta subita contro Novak Djokovic agli Australian Open, insegue Carlos Alcaraz, sempre più numero 1 al mondo soprattutto dopo essere diventato il più giovane della storia ad aver completato il Career Grand Slam. Tra i due atleti ci sono al momento ben 2.750 punti di differenza e per Sinner diventa cruciale accorciare le distanze.

Sinner-Machac: i precedenti

Nel suo esordio in Qatar, Jannik Sinner affronterà Tomas Machac. Il ceco, 31esimo nella classifica Atp, è stato sconfitto da Lorenzo Musetti agli ultimi Australian Open e tenterà nell’impresa di passare il turno a Doha. I pronostici e le statistiche non sono a suo favore: Machac e Sinner si sono incontrati solo due volte e in entrambi i casi a spuntarla è stato l’azzurro. Il loro ultimo match risale addirittura all’ottobre 2024: la cornice era quella delle semifinali degli Shangai Masters. Sinner vinse in due set con il punteggio di 6-4, 7-5.

Sinner-Machac: a che ora e dove vedere la partita

Il match inizierà non prima delle 17.30 italiane: l’orario potrebbe variare in base alla durata delle altre partite che si giocheranno sul campo principale del Khalifa International Tennis & Squash Complex. I tifosi di Sinner potranno seguirlo in tv grazie alla diretta esclusiva su SkySport, ma il match sarà disponibile anche in streaming sull’app di SkyGo e su NOW.