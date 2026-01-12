Milos Raonic si ritira a 35 anni: “Questo sport è stato il mio amore e la mia ossessione”



Milos Raonic lascia il tennis. Primo canadese finalista Slam in singolare maschile, a Wimbledon nel 2016, ex numero 3 del mondo, ha vinto otto titoli in una carriera segnata negli ultimi anni da tanti infortuni. “È arrivato il momento, mi ritiro dal tennis. È un momento che sai che prima o poi arriverà, ma in qualche modo non ti senti mai pronto. Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione per la maggior parte della mia vita”, ha scritto su X il 35enne nato a Titograd, nell’allora Jugoslavia (oggi Podgorica, in Montenegro). “Sono stato incredibilmente fortunato, ho potuto vivere e realizzare i miei sogni. Ho potuto presentarmi ogni giorno e concentrarmi solo sul migliorare, vedere dove questo mi avrebbe portato e giocare a uno sport che mi è stato fatto conoscere all’età di 8 anni per puro caso. In qualche modo, questo è diventato tutta la mia ossessione e la mia infanzia, per poi diventare la mia professione e la mia vita” ha aggiunto Raonic, il canadese con la miglior classifica di sempre in singolare.

The time has come, I am retiring from tennis. This is a moment you know will come one day, but somehow you never feel ready for it. This is as ready as I will ever be. Tennis has been my love and obsession for most of my life.



I have been the luckiest person to get to live out… — Milos Raonic (@milosraonic) January 11, 2026