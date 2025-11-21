Italia-Belgio oggi in Coppa Davis 2025: orario e dove vedere le partite della semifinale

Oggi, 21 novembre, a Bologna va in scena la semifinale di Coppa Davis 2025 tra Italia e Belgio. Gli azzurri puntano alla terza finale consecutiva e sono detentori del trofeo nel 2023 e 2024. Matteo Berrettini e Flavio Cobolli nei quarti hanno superato l’Austria vincendo i due singolari e senza la necessità di ricorrere ai doppisti Bolelli/Vavassori. Il Belgio invece torna in semifinale dopo otto anni, spinto da Collignon e Bergs che hanno regolato la Francia nei quarti. Ora Cobolli e Berrettini sono pronti a vedersela con Collignon e Bergs, capaci di superare Moutet e Rinderknech ed eliminare la Francia. In caso che si renda necessario il doppio, pronti Bolelli/Vavassori: se la vedrebbero con Gillé/Vliegen. In palio c’è la finalissima contro una tra Spagna e Germania.

La vittoria del Belgio sulla Francia

I belgi sono stati la prima sorpresa nella Coppa Davis, la cui Final Eight è in corso a Bologna. Il Belgio ha infatti eliminato la Francia, favorita nel confronto secondo le previsioni della vigilia, grazie alle vittorie ottenute da Raphael Collignon (numero 86 del mondo) su Corentin Moutet (numero 35) per 2-6 7-5 7-5 e da Zizou Bergs (numero 43 del ranking) su Arthur Rinderknech (numero 29) per 6-3 7-6.

Italia e Belgio, i precedenti

Gli azzurri hanno vinto il confronto più recente, lo scorso anno proprio a Bologna, per 2-1. Decisivi i successi di Matteo Berrettini e del doppio Bolelli/Vavassori. Nel 2017, invece, a spuntarla fu il Belgio, che vinse 3-2. In totale, i precedenti vedono però condurre gli azzurri per 6-4.

Italia-Belgio, orario e dove vederla

La sfida tra Italia e Belgio avrà inizio alle 16. Sarà visibile su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Tutti gli incontri della Final Eight di Coppa Davis 2025 sono trasmessi in diretta, in chiaro e gratuitamente su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e canale 212 di Sky. Gli incontri sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma digitale della FITP, SuperTenniX, accessibile gratuitamente.