Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 19 novembre 2025

Ultima ora

Coppa Davis 2025, Italia – Austria per un posto in semifinale: Berrettini batte Rodionov, ora Cobolli-Misolic – la diretta

Coppa Davis 2025, Italia – Austria per un posto in semifinale: Berrettini batte Rodionov, ora Cobolli-Misolic – la diretta
Flavio Cobolli (AP Photo/Jeff Chiu) associated Press / LaPresse Only italy and spain
LaPresse
LaPresse
, ,

L’Italia apre il suo percorso nella Final 8 di Coppa Davis alla SuperTennis Arena di Bologna contro l’Austria. Matteo Berrettini supera Jurij Rodionov in due set con il punteggio di 6-3 7-6 (5) e porta l’Italia sull’1-0 nei quarti di finale di Coppa Davis. Per un guasto all’impianto di illuminazione, il match ha subito un lungo stop a inizio secondo set. Ora tocca a Flavio Cobolli contro Filip Misolic

Berrettini (Ita) – Rodionov (Aus)
Inizio diretta: 19/11/25 15:49
Fine diretta: 19/11/25 20:00
Tra poco tocca a Cobolli-Misolic

Tra poco sarà il turno del numero 1 azzurro Flavio Cobolli, che se la vedrà con Filip Misolic, numero 79 del ranking Atp. Se Cobolli dovesse vincere, l’Italia sarebbe qualificata alla semifinale.

Berrettini batte Rodionov: 2-0

Matteo Berrettini vince contro Jurij Rodionov con il punteggio di 6-3 7-6. Grande prova di Matteo, ora l’Italia deve vincere il prossimo match per assicurarsi la semifinale.

Rodionov mantiene il servizio, 6-5 nel secondo set

Con un grande ace, Rodionov si assicura il tie-break

Avanti Rodionov 5-4 nel secondo set

Continuano a rincorrersi Berrettini e Rodionov. L’austriaco apre il nono game del secondo set con un doppio fallo e sbaglia anche il dritto che manda Berrettini a doppia palla break: al secondo tentativo, a segno Berrettini

Rodionov ancora avanti: 5-2 nel secondo set

Settimo game combattutissimo, con Berrettini che piazza due punti bellissimi, ma deve poi cedere all’avversario che conferma il break

Rodionov allunga 4-2 nel secondo set

Rodionov allunga giocando bene e costringendo l’italiano a qualche errore di troppo: 4-2

Radionov tiene il servizio e si porta sul 3-2

Bene Berrettini che costringe Rodionov all’errore. L’austriaco però gioca bene gli ultimi due punti e resta avanti

Berrettini mette indifficoltà l'avversario e si riporta sul 2-2

Ottimo gioco di Berrettini che sale 40-15, con lo slice mette in difficoltà l’austriaco che sbaglia il diritto

Risposta di Radionov: 2-1 nel secondo set

Radionov reagisce e vince il terzo game: 2-1

Partita ripresa, Berrettini riporta in parità il punteggio nel secondo set con un game a testa

Partita ripresa dopo una sosta di un quarto d’ora. Berrettini tiene il punto e pareggia il conto dei game nel secondo set: 1-1

Problema alle luci dell'arena, match momentaneamente sospeso

Match momentaneamente sospeso a causa di un problema alle luci dell’impianto quando i due tennisti si trovano sul 40-0 per Berrettini nel secondo game

Al servizio Rodionov che vince il primo game del secondo set

L’austriaco alla battuta nel primo game del secondo set conquista il gioco senza concedere nulla all’azzurro. 

Italia avanti 1 set a 0

Matteo Berrettini conquista il primo set e regala all’Italia un importante vantaggio sull’Austria. Finisce 6-3, Azzurri avanti 1 set a 0.

Break Berrettini!

Matteo Berrettini piazza il primo break della partita e conduce ora 5-3

Berrettini soffre ma resta avanti

Matteo inizia a provare le prime sortite a rete, ma il suo turno di battuta è condito da diversi gratuiti che complicano il game. L’azzurro si riprende nel finale e piazza due ottime prime, che lo aiutano a evitare il break. E’ 4-3

3-3, regna l'equilibrio

La fase di studio di questo primo set prosegue, pochi effetti speciali e tanta concretezza: entrambi i tennisti portano a casa i rispettivi game. 3-3

Ancora parità, 2-2

Il primo set è ancora in equilibrio, entrambi i tennisti mantengono il turno di battuta e si attestano sul 2-2

1-1

Berrettini e Rodionov hanno tenuto i rispettivi turni di battuta e sono sull’1-1. Ora il terzo game

Al via il match, Berrettini serve e fa suo il primo game

Partito il match, con l’azzurro alla battuta. Berrettini si impone nel primo game lasciando a bocca asciutta l’avversario.

L'Italia non perde in Coppa Davis da due anni

Gli azzurri non perdono in Coppa Davis dallo 0-3 contro il Canada di due anni fa nella fase a gironi. Da allora 11 sfide tra nazioni e altrettante vittorie. Di seguito la diretta del match.

© Riproduzione Riservata