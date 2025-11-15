Atp Finals 2025, in finale sarà ancora Sinner-Alcaraz

Come da pronostico, sarà Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz la finale delle Atp Finals 2025 in corso a Torino. Domenica la rivalità tra il numero 1 e 2 del mondo nel ranking Atp si arricchirà di un nuovo capitolo, ancora una volta in finale. Nella sua semifinale, il tennista spagnolo si è imposto in due set contro il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 23′ di gioco: tutto facile per Alcaraz, che raggiunge Sinner, vincente nel pomeriggio contro Alex De Minaur.

One word: Sensational. @carlosalcaraz advanced to the championship match at the #NittoATPFinals for the first time in his career ⤵️ — ATP Tour (@atptour) November 15, 2025

La cronaca della partita

Partenza sprint di Alcaraz, che tiene il servizio nel game d’apertura e nel gioco successivo si procura subito tre palle break, che il canadese annulla con freddezza e bravura per poi pareggiare il conto (1-1) con un ace. Lo spagnolo non rallenta, sale 2-1 e nel game di risposta successivo conquista altre due palle break: Auger-Aliassime cancella la prima, ma non la seconda, complice una splendida palla corta del murciano, che però a sua volta nel gioco successivo pasticcia un po’ sotto rete e concede la prima palla break al rivale. Il canadese non concretizza mandando un dritto agevole a rete in un game molto combattuto. Avanti 4-1 il numero uno al mondo continua a spingere, tra volée e il suo micidiale dritto, e riesce a breakkare con facilità il canadese un’altra volta, chiudendo il set 6-2 in meno di 40 minuti. Anche nel secondo parziale lo spagnolo mette subito le cose in chiaro tenendo con facilità il servizio (1-0), il canadese resta però dentro la partita aumentando le percentuali con la prima e l’aggressività in campo. Coraggio che sfocia in frenesia nel quarto gioco quando commette una serie di errori evitabili sul punteggio di 40-0, prolungando ai vantaggi un game virtualmente chiuso che comunque riesce ad aggiudicarsi (2-2). Il match rimane in equilibrio, anche se lo spagnolo nei turni di battuta non rischia praticamente mai, fino al decimo gioco, quando Auger-Aliassime sotto 5-4 serve per prolungare la partita e, proprio nel momento clou, concede due match point. Cancella il primo, non il secondo, spalancando le porte della finale contro Jannik Sinner al numero uno al mondo.

Alcaraz: “Felice di giocare un’altra partita con Sinner”

“Sono felice di giocare un’altra grande partita contro Jannik in questo campo. Sarò molto concentrato, so che ci saranno molte persone che tiferanno per lui ma io devo restare concentrato sulle cose che devo fare per giocare il mio miglior tennis e poterlo battere“, ha detto Carlos Alcaraz nell’intervista a caldo dopo la vittoria della semifinale. “Sono super contento di come ho giocato stasera, ero solido e molto concentrato a non lasciar spazio al mio avversario. L’ho fatto tutta la partita perché dovrò fare un grande match domani”, ha aggiunto lo spagnolo, che si è espresso in italiano a inizio intervista (“sono molto felice per la partita di oggi”) e alla fine (“ci vediamo domani”).