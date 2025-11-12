Atp Finals 2025, Sinner – Zverev per un posto in semifinale: all’azzurro il primo set

Jannik Sinner ha vinto il primo set per 6-4 contro il rivale tedesco dopo 47 minuti di gioco. Grazie al successo di Aliassime su Shelton, vincendo il match, l’altoatesino sarebbe mateticamente qualificato come primo del girone. E’ la decima volta che Sinner e Zverev si ritrovano, e lo score parla di 5 successi a 4 per l’azzurro. Gli ultimi due precedenti sono la finale di Vienna, una gran partita vinta da Jannik solo al terzo, e la semifinale di Parigi, dove uno Zverev acciaccato ha racimolato solo un game
Sono dieci fino ad ora gli ace di Jannik Sinner, sei quelli messi a segno da Zverev. La partita, che non sta regalando particolari emozioni, è al momento sul 2-2 nel secondo set.
Ad tifare Jannik Sinner sugli spalti c’è anche la fidanzata del fuoriclasse altoatesino Laila Hasanovic. Nata a Copenaghen, Laila Hasanovic è una modella di origini bosniache. Sul suo profilo Instagram conta oltre 347mila followers. Nel 2019 è arrivata in finale a Miss Danimarca e a Miss Universo.
L’azzurro agguanta il primo set con il punteggio di 6-4 dopo 47 minuti di gioco. Particolarmente combattuto l’ultimo game con Zverev che è riuscito a neutralizzare diversi set point, salvo poi cedere al rivale.
Grandissimo scambio tra i due concluso con un gran punto dell’azzurro che ora si gioca il set point.
Il tedesco domina il game. Partita sul 4-4 nel primo set dopo 38 minuti di gioco.
Ancora una battuta vincente per l’azzurro, la sesta del match, che porta il punteggio sul 4-3.
L’azzurro avanti 3-2 nel primo set dopo 27 minuti di gioco.
Si va al cambio di campo sul 2-1 per Jannik Sinner. L’altoatesino ha messo a segno già cinque ace.
Sinner fa suo il primo game, ma viene raggiunto subito dal tedesco per l’1-1.
Iniziata la partita. Combattutissimo avvio di partita tra i due campioni, mentre l’arbitro richiama alcuni spettatori per i flash dei loro smartphone
I due campioni sono entrati in campo e stanno eseguendo alcuni scambi di riscaldamento.
Tutto pronto alla Inalpi Arena per il match che vede difronte Jannik Sinner e Alexander Zverev