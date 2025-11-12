Atp Finals 2025, Sinner – Zverev per un posto in semifinale: all’azzurro il primo set

Jannik Sinner ha vinto il primo set per 6-4 contro il rivale tedesco dopo 47 minuti di gioco. Grazie al successo di Aliassime su Shelton, vincendo il match, l’altoatesino sarebbe mateticamente qualificato come primo del girone. E’ la decima volta che Sinner e Zverev si ritrovano, e lo score parla di 5 successi a 4 per l’azzurro. Gli ultimi due precedenti sono la finale di Vienna, una gran partita vinta da Jannik solo al terzo, e la semifinale di Parigi, dove uno Zverev acciaccato ha racimolato solo un game

Atp Finals 2025, Sinner-Zverev – la diretta Il match tra i due big in diretta Inizio diretta: 12/11/25 20:30 Fine diretta: 12/11/25 23:30






