mercoledì 12 novembre 2025

Atp Finals 2025, Sinner – Zverev per un posto in semifinale: all’azzurro il primo set

LaPresse
Vincendo il match, l’altoatesino sarebbe mateticamente qualificato come primo del girone

Jannik Sinner ha vinto il primo set per 6-4 contro il rivale tedesco dopo 47 minuti di gioco. Grazie al successo di Aliassime su Shelton, vincendo il match, l’altoatesino sarebbe mateticamente qualificato come primo del girone. E’ la decima volta che Sinner e Zverev si ritrovano, e lo score parla di 5 successi a 4 per l’azzurro. Gli ultimi due precedenti sono la finale di Vienna, una gran partita vinta da Jannik solo al terzo, e la semifinale di Parigi, dove uno Zverev acciaccato ha racimolato solo un game

Atp Finals 2025, Sinner-Zverev – la diretta
Il match tra i due big in diretta
Inizio diretta: 12/11/25 20:30
Fine diretta: 12/11/25 23:30
Battaglia a colpi di ace tra Sinner e Zverev, punteggio sul 2-2 nel secondo set

Sono dieci fino ad ora gli ace di Jannik Sinner, sei quelli messi a segno da Zverev. La partita, che non sta regalando particolari emozioni, è al momento sul 2-2 nel secondo set.

Sugli spalti la fidanzata di Sinner, Laila Hasanovic

Ad tifare Jannik Sinner sugli spalti c’è anche la fidanzata del fuoriclasse altoatesino Laila Hasanovic. Nata a Copenaghen, Laila Hasanovic è una modella di origini bosniache. Sul suo profilo Instagram conta oltre 347mila followers. Nel 2019 è arrivata in finale a Miss Danimarca e a Miss Universo.

Primo set per Jannik Sinner con il punteggio di 6-4
Sinner

L’azzurro agguanta il primo set con il punteggio di 6-4 dopo 47 minuti di gioco. Particolarmente combattuto l’ultimo game con Zverev che è riuscito a neutralizzare diversi set point, salvo poi cedere al rivale.

Set point per Jannik Sinner

Grandissimo scambio tra i due concluso con un gran punto dell’azzurro che ora si gioca il set point.

Game dominato da Zverev che riporta il punteggio in parita: 4-4

Il tedesco domina il game. Partita sul 4-4 nel primo set dopo 38 minuti di gioco.

Sesto ace per Jannik Sinner, punteggio sul 4-3 per l'azzurro

Ancora una battuta vincente per l’azzurro, la sesta del match, che porta il punteggio sul 4-3.

Sinner avanti 3-2 nel primo set

L’azzurro avanti 3-2 nel primo set dopo 27 minuti di gioco.

2-1 per Sinner. Cinque ace per l'italiano

Si va al cambio di campo sul 2-1 per Jannik Sinner. L’altoatesino ha messo a segno già cinque ace.

1-1 dopo un quarto d'ora di gioco

Sinner fa suo il primo game, ma viene raggiunto subito dal tedesco per l’1-1. 

Al via il match. Prima palla break per Zverev

Iniziata la partita. Combattutissimo avvio di partita tra i due campioni, mentre l’arbitro richiama alcuni spettatori per i flash dei loro smartphone

Palleggio di riscaldamento tra Sinner e Zverev

I due campioni sono entrati in campo e stanno eseguendo alcuni scambi di riscaldamento.

Tutto pronto per la sfida tra Sinner e Zverev

Tutto pronto alla Inalpi Arena per il match che vede difronte Jannik Sinner e Alexander Zverev



