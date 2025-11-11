Bolelli-Vavassori volano in semifinale Atp Finals 2025: battuti Granollers e Ceballos

Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alle semifinali del doppio alle Atp Finals 2025 in corso a Torino. Dopo aver superato all’esordio i numeri uno del mondo Cash e Glasspool, la coppia azzurra ha vinto anche la seconda partita del torneo, superando in due set – 7-6 (7-4), 6-4 – il duo formato dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos in un’ora e 36 minuti di gioco.

Five⭐️ performance. @BolelliSimone and Andrea Vavassori have qualified for the semi-finals on home soil! #NittoATPFinals pic.twitter.com/ecXsrN5rnE — ATP Tour (@atptour) November 11, 2025