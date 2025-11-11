Atp Finals 2025, Musetti batte De Minaur in tre set

Grande soddisfazione per Lorenzo Musetti agli ATP Finals 2025: il tennista italiano ha conquistato il suo primo successo nel torneo in corso a Torino, battendo in tre set l’australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking mondiale.

Musetti, secondo miglior giocatore italiano del circuito, ha iniziato il match alla grande, aggiudicandosi il primo set 7-5 in 50 minuti. Nel secondo parziale, però, De Minaur ha sfruttato la stanchezza dell’azzurro e ha rimontato chiudendo 6-3. Il terzo set è stato intenso e spettacolare, con Musetti capace di conquistare due break consecutivi e chiudere il match 7-5, nonostante la fatica accumulata.

Il confronto è stato sospeso per circa nove minuti nel corso del terzo set per permettere l’intervento dei soccorsi a una persona che si era sentita male in tribuna.

Con questa vittoria, Lorenzo Musetti si conferma tra i protagonisti italiani del tennis internazionale, dimostrando ancora una volta la sua capacità di lottare nei momenti più delicati del match. Il successo contro De Minaur rappresenta un passo importante nella sua avventura alle ATP Finals 2025, che lo vede protagonista davanti al pubblico torinese.