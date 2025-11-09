Atp Finals 2025, oggi a Torino si parte con Alcaraz: programma, partite e orari

Al via oggi, 9 novembre, le Atp Finals 2025 a Torino. Subito in campo Carlos Alcaraz, primo singolarista a giocare all’Inalpi Arena assieme a de Minaur. Sempre oggi ci sarà l’esordio della coppia italiana Bolelli-Vavassori, contro i britannici Cash e Glasspool. Ieri all’ultimo minuto Musetti si è qualificato per le Finals grazie alla rinuncia di Djokovic.

Il campione spagnolo, numero 2 al mondo, affronterà l’australiano Alex de Minaur nel Gruppo Jimmy Connors Group, mentre in serata toccherà ad Alexander Zverev e Ben Shelton scontrarsi nell’ultimo match serale, il primo del Gruppo Bjorn Borg. Il programma della giornata sarà aperto dal match di doppio tra i campioni in carica Kevin Krawietz e Tim Puetz e la coppia Marcel Granollers -Horacio Zeballos. In serata, i primi favoriti del seeding Julian Cash e Lloyd Glasspool sfideranno gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Bolelli e Vavassori all’esordio

“Una grande emozione”. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raccontato così la sensazione dominante alla vigilia della seconda partecipazione consecutiva delle Atp Finals. “Siamo molto contenti, era un obiettivo che ci eravamo messi in testa e lo abbiamo raggiunto. Vogliamo far bene a Torino”, ha detto Bolelli. “Quest’anno siamo più pronti avendo già vissuto questa esperienza. Non vediamo l’ora di scendere in campo domani” ha aggiunto Vavassori, che aggiunge l’ulteriore soddisfazione di giocare questo torneo, uno dei più prestigiosi dell’anno, nella sua città natale. In una Torino che da cinque anni abbraccia le Nitto Atp Finals e assorbe gli effetti positivi della crescita del torneo che alimenta la passione per il tennis. “Stiamo vivendo un vero e proprio boom in Italia, sono veramente felice di vedere sempre più appassionati” ha sottolineato Vavassori, eletto anche nel Players’ Council, che si è dato come obiettivo quello di rendere il doppio sempre più popolare agli occhi del pubblico. In questo ruolo, vorrebbe proporre di cambiare il format del doppio alle Nitto Atp Finals, cancellando il match tie-break al posto del terzo set. “Ho provato a intavolare il discorso, ma le tv vogliono avere la certezza che i singolari inizino alle 14 e alle 20.30. Magari però si potrebbe iniziare prima i match di doppio. Di sicuro è un peccato che un doppio possa finire dopo un’ora, soprattutto in un torneo importante come questo”.

Atp Finals 2025, orari e partite di oggi e dove vederle in tv

11:30 – Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

Non prima delle 14:00 – Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur

Non prima delle 18:00 – Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Non prima delle 20:30 – Alexander Zverev vs Ben Shelton

Le partite della Nitto Atp Finals di Torino saranno trasmesse in diretta tv solo su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Now e Sky Go.