Sinner-Auger Aliassime, oggi la finale dell’Atp Parigi 2025 – La diretta

Jannik Sinner vince l’Atp Parigi 2025 e torna n°1 del mondo. L’azzurro ha trionfato in finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n°10) con il punteggio di 6-4 7-6.

Il 24enne di Sesto Pusteria è riuscito a mettere la firma su una partita complicata ed equilibrata. Due i punti di svolta del match: il break all’inizio del primo set e il tie-break vinto sul finire del secondo parziale. Il 25enne di Montreal ha giocato un’ottima partita, sintomo del grande momento di forma che sta attraversando. Grazie alla finale sul cemento indoor di Parigi, Auger-Aliassime ha appena sopravanzato l’azzurro Lorenzo Musetti nella corsa alla qualificazione per le Atp Finals di Torino.