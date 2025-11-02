Sinner-Auger Aliassime, oggi la finale dell’Atp Parigi 2025 – La diretta

Jannik Sinner vince l’Atp Parigi 2025 e torna n°1 del mondo. L’azzurro ha trionfato in finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n°10) con il punteggio di 6-4 7-6.
Il 24enne di Sesto Pusteria è riuscito a mettere la firma su una partita complicata ed equilibrata. Due i punti di svolta del match: il break all’inizio del primo set e il tie-break vinto sul finire del secondo parziale. Il 25enne di Montreal ha giocato un’ottima partita, sintomo del grande momento di forma che sta attraversando. Grazie alla finale sul cemento indoor di Parigi, Auger-Aliassime ha appena sopravanzato l’azzurro Lorenzo Musetti nella corsa alla qualificazione per le Atp Finals di Torino.
“Felix, so che avevi tante pressioni, spero che questo sforzo qui ti possa aiutare ad essere a Torino. Sei una delle persone più squisite nel circuito, ti auguro il meglio per il resto della stagione e della tua carriera”, ha detto successivamente Sinner durante la cerimonia di premiazione. “Grazie al mio team, mi state spingendo al limite. Cerchiamo sempre di fare progressi, sono contento di condividere tutto questo con voi”, ha aggiunto ancora Sinner prima di ricevere il trofeo dalle mani dell’ultimo campione Slam francese in singolare maschile, Yannick Noah.
“E’ una cosa enorme tornare numero 1 del mondo”. Così Jannik Sinner a caldo dopo la vittoria su Felix Auger-Aliassime in finale al torneo Atp Masters 1000 di Parigi. Una vittoria che per una settimana lo riporta in vetta alla classifica, e tiene il duello con Alcaraz per il posto di numero 1 a fine anno aperto fino alle Nitto ATP Finals.
“E’ stata una finale intensa, sapevamo entrambi cosa ci fosse in palio. Non ho breakato Felix subito, poi lui ha sempre servito benissimo. In partite così devi riuscire a sfruttare le occasioni che hai” ha spiegato l’azzurro.Gli ultimi due mesi, ha concluso nell’intervista a caldo, “sono stati pazzeschi. Ho cercato di migliorare come giocatore, sono felice. Ringrazio tutto il mio team, perchè senza di loro questo non sarebbe stato possibile”.
Jannik Sinner vince il tie-break e il match. La partita termina con il punteggio di 6-4 7-6. Il 24enne di Sesto Pusteria, grazie alla conquista del Masters 1000 di Parigi, torna n°1 del mondo.
Secondo set sempre in equilibrio. 6-6 tra l’azzurro e il canadese. Si va al tie-break.
Secondo parziale equilibrato. Il punteggio è di 3-3. Entrambi i tennisti mantengono il servizio.
Sinner vince il primo set 6-4. Fondamentale il break conquistato a inizio partita. Il primo parziale è terminato dopo 44 minuti.
Jannik tiene il servizio: avanti 5-3 con Auger-Aliassime
Subito break a inizio match per Jannik Sinner. L’azzurro è avanti 1-0.
Uno Jannik Sinner dominante, aiutato anche dalle non perfette condizioni fisiche di Alexander Zverev, lascia un solo gioco al tedesco e si regala la prima volta in carriera nel Masters 1000 di Parigi. Per Sinner la vittoria non varrebbe solamente il primo titolo parigino, ma soprattutto il ritorno al primo posto del ranking Atp. L’ostacolo finale si chiama Felix Auger-Aliassime, battuto nell’ultimo precedente della semifinale degli Us Open, ma a caccia di un successo che potrebbe valere per lui le Atp Finals.
