Wta Ningbo 2025, Paolini ko contro Rybakina: rinviato il pass per le Finals, ecco cosa deve fare ora

Appuntamento rimandato per Jasmine Paolini per il pass alle Wta Finals di Riyhad. Al Wta Ningbo 2025, la 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e seconda favorita del seeding, è stata sconfitta dalla kazaka Elena Rybakina, n.9 del ranking e 3 del seeding, nella semifinale del ‘2025 Aux-Ningbo Open’, Wta 500 dotato di un montepremi di 1.064.510 dollari che si sta avviando alle battute conclusive sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina.

Rybakina si è imposta in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 e affronterà ora in finale la vincente del derby russo tra Diana Shnaider, n.19 del ranking e 7 del seeding, ed Ekaterina Alexandrova, n.10 Wta e quarta testa di serie.

Paolini e le Finals: cosa deve fare per qualificarsi

Quello tra Paolini e Rybakina era un vero e proprio spareggio per la qualificazione alle Wta Finals, con l’azzurra che in caso di successo avrebbe ottenuto la qualificazione matematica. Ora invece Paolini, seguita in classifica a soli 200 punti proprio da Rybakina, volerà a Tokyo dove giocherà l’ultimo torneo della stagione con l’obiettivo di ottenere i punti necessari a volare poi in Arabia Saudita.