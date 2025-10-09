Wta Wuhan 2025, Paolini ai quarti grazie a ritiro Tauson

Al Wta Wuhan 2025 Jasmine Paolini approda ai quarti di finale in quello che è l’ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3.654.963 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina.

La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e 7 del seeding, ha approfittato del ritiro della danese Clara Tauson, n.12 Wta e decima testa di serie, per un infortunio alla gamba sul punteggio di 3-6, 6-1, 3-1. Nei quarti Paolini affronterà la vincente del match tra la veterana elvetica Belinda Bencic, 13esima testa di serie, o la polacca Iga Swiatek, n.2 del ranking e del seeding.

Paolini: “Mi spiace per Tauson, io brava a restare in partita”

“Mi dispiace molto per Clara, stava giocando un bel match ma stava faticando davvero tanto. Spero possa recuperare velocemente”. Così Jasmine Paolini dopo la vittoria per ritiro sulla danese Tauson che la proietta nei quarti di finale a Wuhan. Nel suo secondo quarto di finale consecutivo a Wuhan, l’ottavo in un WTA 1000, Paolini affronterà la numero 2 del mondo Iga Swiatek o la svizzera Belinda Bencic. E intanto si garantisce almeno per un altro giorno, secondo la classifica aggiornata in tempo reale, di tener dietro Elena Rybakina nella Race che definirà le qualificate per le Wta Finals di Riyadh.

“Io cercavo di restare in partita punto dopo punto perché lei riusciva a tirare vincenti da ogni posizione e io ho cercato solo di restare nel match il più a lungo possibile”, ha aggiunto Paolini, che ha firmato l’ottava vittoria in singolare in Cina quest’anno, comprese le Finals di Billie Jean King Cup: nessuna ha fatto meglio.

Paolini tornerà peraltro in campo in doppio con Sara Errani. “Spero che i tifosi che c’erano vengano ora a vederci giocare anche con Sara, in doppio mi sto divertendo molto”, ha concluso l’azzurra.

Anche Sabalenka e Pegula ai quarti

Aryna Sabalenka approda nei quarti di finale del ‘Dongfeng-Voyah Wuhan Open’. Rientrata questa settimana dopo il trionfo bis allo Us Open (quarto trofeo Slam della carriera), la numero uno del mondo negli ottavi ha concesso appena cinque giochi alla russa Liudmila Samsonova, n.20 del ranking e 16 del seeding: la 27enne di Minsk ha chiuso 6-3, 6-2, in un’ora e quindici minuti, firmando il quarto successo in sei confronti con la 26enne di Olenegorsk. Quarti di finale centrati anche da Jessica Pegula, l’americana numero 6 del seeding, che ha battuto a fatica la russa Ekaterina Alexandrova, numero 9, per 7-5, 3-6, 6-3.