Sinner-Alcaraz da 3,8 milioni di spettatori, SuperTennis record con il 15% di share

La finale dello Us Open 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha battuto tutti i record su SuperTennis. È infatti il match più visto di sempre nella storia del canale con 2.436.848 spettatori come ascolto medio, ovvero la media delle persone che hanno assistito a ogni minuto del programma, e 5.592.104 contatti, numero che rappresenta il totale degli spettatori che ha anche parzialmente guardato SuperTennis durante la finale.

In prime time, senza la concorrenza della Serie A, SuperTennis ha raggiunto il 15,51% di share durante la finale. Grazie agli ascolti record del match, la giornata di ieri, domenica 7 settembre 2025, ha fatto registrare il record storico del canale per ascolto medio (408.236 spettatori), contatti (6.429.257) e share (5,09%).

Sulla piattaforma digitale, su Sky il match è stato seguito da 1 milione 393 mila spettatori medi (big screen), con l’8,6% di share tv. Si tratta del miglior ascolto per un match di tennis su Sky.