Wta Cincinnati 2025, Jasmine Paolini vince contro Coco Gauff e vola in semifinale

Jasmine Paolini ha vinto in rimonta contro la numero 2 del mondo Coco Gauff e volerà in semifinale al Wta Cincinnati, dove domenica affronterà la russa Veronika Kudermetova. L’italiana, numero 7 del ranking, ha approfittato dei tanti errori dell’avversaria, che ha commesso 16 doppi falli, e ha recuperato il set di svantaggio, imponendosi per 2-6 6-4 6-3.

“All’inizio, Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile. Poi ho cominciato a sentire benissimo la palla”, ha detto l’azzurra al termine del match. “Kudermetova è una giocatrice potente, ma io mi sento in fiducia, vedremo cosa succederà“, ha aggiunto parlando della sua prossima avversaria, in semifinale.

I precedenti tra Paolini e Gauff

Questa è la quinta volta in carriera che la tennista azzurra e quella americana si sfidano. Il bilancio è a favore della 29enne toscana che conduce 3-2. Gauff ha ha vinto gli incontri di Adelaide (2021) e Cincinnati (2023) mentre Paolini ha ottenuto gli ultimi tre trionfi a Stoccarda (2025), Roma (2025) e Cincinnati (2025). Le due atlete, dunque, si erano già affrontante al Masters 1000 dell’Ohio e sempre ai quarti di finale. Nel 2021 fu la 21enne della Georgia (all’epoca 17enne) ad avere la meglio con un netto 6-3 6-2.

Chi è Kudermetova, la prossima avversaria di Paolini

La prossima avversaria di Jasmine sarà Veronika Kudermetova, tennista russa n°36 Wta (ed ex n°9). In carriera ha vinto 11 titoli, due in singolare e nove in doppio, al fianco della belga Elise Mertens con cui occupa la posizione n°4 della classifica. La 28enne di Kazan è allenata da suo marito, Sergey Demekhine. Ha iniziato a giocare a tennis a otto anni, senza seguire dunque le orme del padre, Eduard, campione di hockey su ghiaccio ed ex membro della nazionale russa. Kudermetova ha una sorella più piccola, Polina, 22 anni, anche lei tennista professionista.