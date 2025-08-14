Wta Cincinnati: Jasmine Paolini ai quarti

Jasmine Paolini approda ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurra, numero 9 del ranking Wta, ha superato in due set la ceca Barbora Krejcikova, 80ma nella classifica mondiale, con il punteggio di 6-1 6-2. Nel corso del secondo set la ceca è ricorsa allo staff medico per un problema alla caviglia. La 29enne di Brno (vincitrice di due trofei Slam in singolare) si era aggiudicata entrambe le sfide precedenti con l’azzurra, la prima – piuttosto datata – disputata al primo turno delle qualificazioni sul cemento dell’Australian Open 2018, l’altra in finale sull’erba di Wimbledon lo scorso anno. Paolini ai quarti sfiderà la statunitense Coco Gauff, che oggi ha eliminato l’azzurra Lucia Bronzetti. L’azzurra si impose sulla statunitense nella finale degli Internazionali di Roma.