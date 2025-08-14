Atp Cincinnati 2025, il 14 agosto Sinner-Auger-Aliassime: orario, precedenti e dove vederla

Jannik Sinner torna in campo giovedì 14 agosto all’Atp Cincinnati 2025. Dopo la vittoria in due set contro il francese Adrian Mannarino, l’azzurro numero 1 del ranking Atp affronta il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 28 del mondo e testa di serie numero 23).

Orario e precedenti

La partita del tabellone singolare maschile è in programma non prima delle ore 15 locali, le 21 in Italia. Il match è il terzo sul Campo Centrale dopo le partite di due italiane nel singolare del torneo Wta: apre alle ore 17 italiane la sfida tra Lucia Bronzetti e la statunitense Coco Gauff, numero 2 del seeding, seguita dal match tra Jasmine Paolini (n.7) e la ceca Barbora Krejcikova. Due i precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime, entrambi a favore del canadese. Il 25enne si è imposto due volte nel 2022: al Masters 1000 di Madrid per 6-1, 6-2 e proprio al Masters 1000 di Cincinnati per 2-6, 7-6 (7-1), 6-1. Intanto, battendo Mannarino, Sinner ha allungato a 10 la striscia di vittorie consecutive impreziosita dallo storico successo di Wimbledon. Sul cemento, invece, sale a quota 24 vittorie consecutive. Sinner è il detentore del titolo a Cincinnati, torneo che precede l’Us Open dove si presenterà sempre da campione in carica. Auger-Aliassime si è qualificato per i quarti di finale battendo il francese Benjamin Bonzi in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e un quarto di gioco.

Pronostici e dove vederla in tv

L’italiano non ha lasciato fin qui nemmeno un set agli avversari e i bookmaker, come riporta Agipronews, già prevedono la quarta finale dell’anno contro Carlos Alcaraz, dopo Roma, Parigi e Londra: cala da 2,50 a 1,90 su Goldbet la quota per l’epilogo tra i due tennisti più forti del mondo, mentre in ottica titolo l’azzurro continua a rosicchiare terreno sullo spagnolo. Il bis di Sinner vale infatti 1,63, contro i 2,65 offerti invece per Alcaraz, a caccia della rivincita dopo la sconfitta a Wimbledon nell’ultima sfida tra i due.

Prima di pensare alla finale, però, ci sono da superare altri ostacoli, a cominciare dai quarti, in cui Sinner sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, vera bestia nera dell’azzurro. Stavolta, però, per gli esperti c’è aria di rivincita: vale infatti 1,12 su Snai la vittoria del numero 1 al mondo, con l’avversario offerto invece a 7. Tra il set betting, comanda il 2-0 Sinner a 1,37, seguito dal 2-1 a 3,90. Si sale invece rispettivamente a 13 e a 16 per il 2-1 e il 2-0 Aliassime.

Sarà possibile vedere la partita di Sinner con il canadese in diretta su Sky e in streaming su NOW. Sky Sport Tennis è sempre il “campo centrale” dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi.