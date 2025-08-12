Wta Cincinnati 2025, Paolini agli ottavi: battuta Krueger. Tra gli uomini avanza Nardi

Jasmine Paolini vola agli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Cincinnati in Ohio (Usa). La tennista azzurra, numero 9 nel ranking Wta, ha superato in due set la statunitense Ashlyn Krueger (n. 35) con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-1 in un’ora e 38 minuti di gioco. La partita aveva subito un’interruzione di un’ora per pioggia poco dopo l’inizio. Nel prossimo turno Paolini affronterà la ceca Barbora Krejčíková, che ha superato l’americana Jovic.

Atp Cincinnati, Nardi agli ottavi per ritiro di Mensik

Accede agli ottavi di Cincinnati anche, tra gli uomini, Luca Nardi. Il tennista azzurro 22enne, numero 98 del ranking Atp, ha superato il ceco Jakub Mensik, numero 17 della classifica mondiale, costretto al ritiro per problemi fisici, sul punteggio di 6-2 2-1 in favore dell’azzurro. Agli ottavi se la vedrà con il vincente della sfida tra il numero 2 del ranking, Carlos Alcaraz, e il serbo Hamad Medjedovic.