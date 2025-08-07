Atp Toronto 2025, Shelton vince ‘derby’ Usa con Fritz e vola in finale

Ben Shelton, numero 7 del mondo e quarta testa di serie al torneo Atp Toronto 2025, primo Masters 1000 della stagione sul cemento, ha battuto in semifinale Taylor Fritz, numero 4 e seconda testa di serie, per 6-4, 6-3 in un ‘derby’ tutto statunitense.



Shelton affronterà in finale l’undicesima testa di serie Karen Khachanov, russo, numero 16 del mondo, che ha sconfitto a sorpresa il favorito del torneo, il numero 3 del mondo Alexander Zverev, con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6.

Shelton: “Tanti miglioramenti nel mio gioco”



“Ho visto così tanti grandi miglioramenti nel mio gioco questa settimana, questo è ciò di cui sono più felice, come sto colpendo, quanto poco esito, come sto rispondendo“, ha detto Shelton. “Ci sono molte cose di cui essere orgoglioso e battere due ragazzi della top 10 uno dopo l’altro è una cosa enorme per me.”

Il 22enne Shelton è alla ricerca del suo terzo titolo in carriera nell’Atp Tour. Ha vinto a Tokyo sul cemento nel 2023 e a Houston l’anno scorso sulla terra battuta.

“Sono davvero entusiasta di del mio gioco, colpisco la palla senza chiedermi se il tiro entrerà o uscirà, ma aspettandomi che entri”, ha detto Shelton.

Khachanov annulla match point a Zverev



Khachanov, sette volte vincitore di tornei nel circuito Atp, contro Zverev ha anche annullato un match point dell’avversario. “Oggi è stata una giornata molto equilibrata”, ha detto Khachanov. “Il primo set è stato terribile”, ha detto Zverev. “In un certo senso gli ho dato un vantaggio ed è troppo bravo per non usarlo”. Zverev era la testa di serie numero 1, complici le assenze dei primi due giocatori del ranking, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Atp Toronto 2025: i risultati delle semifinali

Zverev- Khachanov 3-6, 6-4, 6-7

3-6, 6-4, 6-7 Shelton-Fritz 6-4, 6-3



