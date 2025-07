Home > Sport > Tennis > Atp Toronto 2025, il 30 luglio tre italiani in campo: orari e dove vederli in tv

Al torneo Atp Toronto 2025 oggi, mercoledì 30 luglio, sono tre gli italiani in campo. Dopo le vittorie all’esordio di Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, nel programma odierno del tabellone singolare maschile del Masters 1000 canadese al secondo turno Lorenzo Sonego affronta il cinese Yunchaokete Bu, Flavio Cobolli il canadese Alexis Galameau e Matteo Gigante l’altro canadese Gabriel Diallo.

Programma italiani, orari e dove vederli in tv

Il match di Sonego apre il programma del campo 4, con inizio alle ore 12.30 locali (le 18.30 in Italia). La partita di Cobolli è sul Grandstand e segue il primo incontro del giorno tra Rublev e Gaston che inizia alle 17 ora italiana, mentre Gigante-Diallo è in programma sul Centrale dopo il primo incontro tra Mannarino e Shelton che inizia alle ore 18.30 italiane. Sarà possibile vedere in tv le partite dei tre italiani e tutte le altre in programma oggi su Sky: diretta dalle ore 17 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max. Il Masters 1000 di Toronto sarà live anche in streaming su NOW.

Precedenti e pronostici

Andando in ordine di ranking per Cobolli, n.17 del mondo, non c’è alcun precedente con Galarneau, complice la presenza fin qui sporadica del canadese sul circuito. Il classe 1999 ha vinto la sua prima partita in un Masters 1000 solamente nel primo turno di questo torneo, superando in due set il francese Arthur Rinderknech. Prima di questa, nel circuito maggiore aveva vinto solamente due partite, entrambe nel girone della Coppa Davis 2023, battendo anche Sonego.

Proprio Sonego, n.38 Atp, a Toronto affronterà per la prima volta in carriera il cinese Bu Yunchaokete (n. 76). Un giocatore, l’asiatico, che ha attirato i riflettori su di sé grazie alla semifinale raggiunta lo scorso anno nell’Atp 500 di Pechino. Ad aprile, ha toccato anche il suo best ranking alla posizione n. 64, e nel 2025 ha vinto due match a livello ‘1000’. Sonego ci arriva dopo la sconfitta nel derby contro Arnaldi a Washington, ma potrà giocarsi le sue carte da favorito per eguagliare quantomeno suo miglior risultato nel torneo, i sedicesimi di finale raggiunti lo scorso anno (prima di perdere per mano di Tallon Griekspoor).

Tra Gigante e Diallo non è invece la prima sfida, essendosi affrontati sia due anni fa nelle qualificazioni di Wimbledon, con vittoria di Gigante, sia a gennaio 2024 nel Challenger di Canberra, con un successo per il canadese.

Diallo, classe 2001, ha già conquistato il primo titolo poco più di un mese fa nel ‘250’ di ‘s-Hertogenbosch. L’azzurro dal suo canto ha fatto registrare il best ranking attuale (n.125).

Dopo aver raggiunto gli ottavi a Wimbledon, Sonego prosegue la sua preparazione agli Us Open. Contro il cinese Bu, partita alla portata del torinese per i bookmaker: come riporta Agipronews, la sua vittoria vale 1,57 su Betflag, quella del rivale è vista a 2,32. È invece in lavagna a 2,50 un successo di Sonego senza perdere nemmeno un set. Per Gigante il bis dopo la vittoria contro il croato Borna Coric è in lavagna a 3,35, mentre il canadese si gioca a 1,30.