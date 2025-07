Wimbledon 2025, Sinner balla con Swiatek durante la serata di gala

Dopo la vittoria finalmente un po’ di festeggiamenti e relax per Jannik Sinner. L’azzurro, n°1 del mondo, a seguito della finale vinta contro Carlos Alcaraz, ieri sera ha preso parte alla cena che chiude ufficialmente lo Slam londinese. Ha sfoggiato il trofeo e anche ballato con Iga Swiatek, tennista polacca vincitrice del torneo singolare femminile. Come da tradizione i due campioni hanno condiviso il palco e mostrato qualche passo di danza prima di ritornare ai propri tavoli.

Jannik Sinner and Iga Swiatek share a dance at the Champions' Dinner ✨#Wimbledon pic.twitter.com/bAPlvo9OVN — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2025

Sinner e Swiatek, grazie alla vittoria ai Championships, hanno guadagnato entrambi 3.000.000 di sterline e ottenuto 2000 punti nel ranking Atp e Wta. Il 23enne altoatesino si conferma primo in classifica (a +3430 punti su Alcaraz) mentre la 24enne di Varsavia da oggi torna in terza posizione dietro ad Aryna Sabalenka e Coco Gauff.

I ranking aggiornati: Sinner sempre più 1°

Classifica Atp

Sinner 12030 Alcaraz 8600 Zverev 6030 Fritz 5035 Draper 4650 Djokovic 4130 Musetti 3350 Shelton 3330 Rune 3250 Rublev 3110

Classifica Wta

Sabalenka 12420 Gauff 7669 Swiatek 6813 Pegula 6423 Andreeva 5163 Zheng 4553 Anisimova 4470 Keys 4347 Paolini 3576 Badosa 3454

Sinner: “Contento di rappresentare l’Italia, faccio del mio meglio”

“Emozione è una parola piccola in questo momento. Ho avuto un momento non facile dopo il Roland Garros, sono successe tante cose, però ho cercato di accettarle e di andare avanti come persona e soprattutto come giocatore. Qui abbiamo messo tanta intensità e tanta attenzione su tutte le cose. Sono contento di esser riuscito a fare un torneo incredibile, oggi il livello era molto molto alto. All’inizio entrambi non abbiamo servito bene, ha giocato molto bene quando mi ha brekkato. Poi ho cercato di essere aggressivo e ci sono riuscito, c’era un po’ di tensione nel quarto set. Sono super contento“, ha detto ieri Sinner ai microfoni di Sky Sport.

“Nessuno ti regala niente, devi andare sempre a mille, l’acceleratore non devi mai staccarlo – ha proseguito l’azzurro – A volte devi anche accettare degli errori, però comunque devi fare le scelte giuste, oggi l’ho fatto e sono molto contento”. Infine Sinner ha rivolto un messaggio ai tifosi italiani. “Siete voi che mi date la forza di continuare, l’Italia è un Paese che merita tanto, io sono contentissimo di essere italiano e di rappresentare l’Italia – ha concluso – Sto cercando di fare del mio meglio, il vostro supporto mi dà veramente tanto”.