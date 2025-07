Wimbledon 2025, oggi la finale Sinner-Alcaraz: orari e dove vederla

Ci siamo: oggi, 13 luglio 2025, è il giorno della finale di Wimbledon 2025 tra il numero 1 del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, e il numero 2, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sul Centre Court dell’All England Club di Londra i due tennisti più forti del momento si affronteranno nella rivincita della finale del Roland Garros. Sinner arriva all’appuntamento da sfavorito: i precedenti parlano di otto vittorie del suo avversario contro quattro dell’altoatesino, e Alcaraz sull’erba londinese ha una striscia positiva di 20 vittorie consecutive.

We watched in awe in Paris. Now, the privilege is ours.#Wimbledon pic.twitter.com/fFXvoPRdSl — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Appuntamento storico per l’Italia del tennis

L’appuntamento di oggi è storico per il tennis italiano: in campo maschile, infatti, Sinner è solo il secondo azzurro a raggiungere la finale a Londra, dopo Matteo Berrettini nel 2021. In campo femminile l’impresa è riuscita solo a Jasmine Paolini nel 2024. Ma mai nessun italiano ha vinto il torneo più prestigioso del tennis mondiale, dalla prima edizione datata 1877. Ora l’Italia punta tutto su Sinner, da un anno in vetta al ranking Atp e che in questa stagione ha già conquistato gli Australian Open e ha sfiorato la vittoria sulla terra di Parigi, dove ha perso proprio contro Alcaraz dopo una battaglia di cinque set e aver sprecato tre match point consecutivi. In semifinale, l’azzurro ha superato un avversario come Novak Djokovic in modo netto (6-3, 6-3, 6-4), dimostrando un livello di gioco eccezionale sull’erba londinese e anche un ottimo stato di forma, nonostante si temesse per il suo dolore al gomito dopo la caduta nel match contro Dimitrov.

La rivalità Sinner-Alcaraz

La sfida con Carlos Alcaraz, numero due del mondo, è ormai già un classico nel panorama tennistico mondiale, tanto che in molti hanno già a più riprese scomodato il paragone illustre con le leggendarie sfide tra Roger Federer e Rafael Nadal. I due giovani campioni, ad appena 23 e 22 anni, stanno segnando una nuova epoca nel tennis. Alcaraz arriva a Wimbledon forte di due titoli già conquistati sull’erba londinese e di una striscia vincente impressionante, mentre Sinner punta a cancellare uno degli ultimi tabù per il tennis italiano. L’ultima finale tra i due, al Roland Garros 2025, è stata una maratona di quasi cinque ore e mezza, vinta da Alcaraz, e la rivincita a Wimbledon si preannuncia altrettanto combattuta e spettacolare.

Sinner e Alcaraz si sono affrontati 12 volte in carriera, con un bilancio favorevole a Carlos Alcaraz, che ha vinto 8 incontri, mentre Sinner ne ha conquistati 4. L’ultima vittoria di Sinner risale alla semifinale di Pechino 2023.

Il pronostico: per i bookmaker sarà Alcaraz

Per i bookmaker è leggermente favorito ancora Alcaraz. Il quarto Slam in carriera dell’altoatesino (dopo due Australian Open e uno Us Open) si gioca a 2 su Snai e 2,10 su Planetwin365, ma lo spagnolo per il suo terzo Wimbledon consecutivo è offerto a 1,75 su William Hill.

Orario e dove vederla in tv, anche in chiaro

Il match si gioca sul campo centrale di Wimbledon oggi alle 16.00 ora di Londra (le 17.00 in Italia).

Per gli appassionati italiani, la finale sarà trasmessa in tv

In chiaro su TV8

Su Sky Sport per gli abbonati

E in streaming