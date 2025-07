Wimbledon 2025, oggi la semifinale Sinner-Djokovic: orario e dove vederla

Da una semifinale all’altra, dal Roland Garros a Wimbledon 2025. Ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic in quello che (forse) sarà il decimo atto della loro rivalità. Tra l’azzurro numero 1 del mondo e la sua prima finale a Wimbledon c’è ancora lui, la leggenda serba capace di trionfare 7 volte sull’erba londinese, una in meno solo di Roger Federer. I due scenderanno in campo oggi, 11 luglio, nel tardo pomeriggio dopo la prima semifinale che vedrà opposti il campione in carica Carlos Alcaraz e Taylor Fritz dalle 14.30 italiane. Anche se destano preoccupazione le condizioni di Djokovic che, dopo la rovinosa caduta nel finale del match vinto contro Flavio Cobolli, ha saltato l’allenamento in programma ieri.

Sinner-Djokovic i precedenti

La semifinale di oggi sarà il decimo confronto ufficiale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, con l’azzurro in vantaggio 5-4 nel bilancio complessivo. Una rivalità che si è intensificata nel biennio 2023-2025, diventando una delle più affascinanti del circuito.

Djokovic aveva vinto i primi tre scontri diretti, tra cui la semifinale di Wimbledon 2023 in tre set. Ma da quel momento, Sinner ha cambiato marcia: nel 2023 ha battuto il serbo alle ATP Finals nel girone e poi lo ha superato nella clamorosa semifinale di Coppa Davis, annullando tre match point e trascinando l’Italia al titolo.

Nel 2024 e 2025, Sinner ha confermato la sua crescita battendo Djokovic in altri importanti appuntamenti del circuito, inclusa la finale del Masters 1000 di Shangai e la semifinale degli Australian Open. Il serbo ha comunque vinto la finale delle ATP Finals 2023, dimostrando che la sfida è tutt’altro che chiusa.

Il punteggio di 5 vittorie a 4 per Sinner testimonia l’equilibrio e l’intensità di una rivalità che oggi, a Wimbledon, scrive un nuovo e attesissimo capitolo.

2021 Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2 (Secondo turno Masters 1000 Monte-Carlo)

b. Sinner 6-4, 6-2 (Secondo turno Masters 1000 Monte-Carlo) 2022 Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 (Quarti di finale Wimbledon)

b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 (Quarti di finale Wimbledon) 2023 Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4) (Semifinale Wimbledon)

b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4) (Semifinale Wimbledon) 2023 Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2) (Round Robin Atp Finals)

b. Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2) (Round Robin Atp Finals) 2023 Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3 (Finale Atp Finals)

b. Sinner 6-3, 6-3 (Finale Atp Finals) 2023 Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5 (Semifinale Davis Cup)

b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5 (Semifinale Davis Cup) 2024 Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 (Semifinale Australian Open)

b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 (Semifinale Australian Open) 2024 Sinner b. Djokovic 7-6, 6-3 (Finale Masters 1000 Shanghai)

b. Djokovic 7-6, 6-3 (Finale Masters 1000 Shanghai) 2025 Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6 (Semifinale Roland Garros)

L’altra semifinale: Alcaraz-Fritz sul Centre Court

La prima semifinale di venerdì 11 luglio sul Centre Court metterà di fronte il campione uscente Carlos Alcaraz e l’americano Taylor Fritz. Alcaraz, vincitore del torneo sia nel 2023 sia nel 2024, punta a difendere il suo titolo per la terza finale consecutiva a Wimbledon.Fritz ha raggiunto questo traguardo battendo nei quarti Karen Khachanov: una prova di grande solidità e carattere, che lo proietta verso la sua prima semifinale Slam sull’erba. Il bilancio testa a testa tra i due, relativo a due scontri precedenti, vede Alcaraz avanti per 2‑0, con vittorie su cemento nel 2023 e 2024 .

L’incontro è previsto per le 14:30 CET di venerdì, e promette un contrasto affascinante tra il gioco potente e diretto di Fritz, basato su servizi e attacco, e lo stile completo e versatile di Alcaraz.

Il programma di venerdì 11 luglio a Wimbledon

Alcaraz vs Fritz ore 14.30 italiane (Campo Centrale)

Sinner vs Djokovic non prima delle 17 (Campo Centrale)

Taylor. Carlos. Jannik. Novak 🍿



Who will advance to Sunday's finale? 🏆#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

Dove vedere le semifinali

Le semifinali di Wimbledon 2025 saranno trasmessein diretta TV su Sky Sport, canale ufficiale per il torneo nel nostro Paese. In particolare, sarà visibile su:

Sky Sport Uno (canale 201)

Sky Sport Tennis (canale 203)

Per chi preferisce la visione in mobilità, la sfida sarà disponibile in streaming su Sky Go (per gli abbonati) e su NOW, il servizio on demand di Sky. Inoltre, alcune fasi salienti potrebbero essere riproposte in differita su TV8, ma la diretta integrale sarà esclusiva di Sky.