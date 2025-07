Wimbledon 2025, oggi le semifinali donne: orario e dove vederle

Wimbledon 2025 mette in scena oggi giovedì 10 luglio le due semifinali donne. Entrambi i match sul Campo centrale dell’All England Club. Alle 14.30 tocca alla numero 1 al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka che affronta l’americana Amanda Anisimova, 13 del seeding. A seguire la svizzera Belinda Bencic, numero 35 al mondo ma ex top 10, se la vedrà con la polacca Iga Swiatek, numero 8 del seeding ma ex numero 1 al mondo.

Il programma di oggi

Sabalenka vs Anisimova ore 14.30 (Campo Centrale)

Swiatek (Pol) vs Bencic (Sui) a seguire (Campo Centrale)

Dove vedere i match in tv

Le semifinali donne di Wimbledon 2025 come tutto il resto del torneo, sono in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (inclusi streaming via NOW e Sky Go). Su SuperTennis TV, highlights e riassunti in differita per seguire i momenti salienti.

Are you ready for it?



Centre Court hosts the ladies' singles semi-finals and the Mixed Doubles final 🏆#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

I precedenti

La prima semifinale donne vedrà di fronte Sabalenka e Anisimova. L’americana si è imposta in cinque delle otto sfide precedenti (e in tutte le prime quattro) anche se nella più recente, giocata negli ottavi al Roland Garros, si è imposta la 27enne bielorussa. Le due non si sono mai affrontate sull’erba. Per i bookmaker Sabalenka favorita con quote che vanno da 1.35 e 1.37 mentre Anisimova è data a tra 3.15 e 3,40.

Nella seconda semifinale la svizzera Belinda Bencic affronta la polacca Iga Swiatek. I precedenti parlano a favore di Swiatek, avanti 3-1, ma la vittoria della svizzera è arrivata in uno Slam, gli US Open 2021. Le due si sono già affrontate a Wimbledon nel 2023: vinse Swiatek ma solo al termine di un match tirato e concluso al terzo set. Per i bookmaker la favorita è la polacca quotata tra l’1.29 e l’1.34 mentre la svizzera è data oltre il 3.

Domani le semifinali maschili

Le semifinali maschili di Wimbledon 2025 sono in programma invece domani, 11 luglio, con orario ancora da definire. Jannik Sinner, numero 1 al mondo, affronterà Novak Djokovic nel match più atteso, riedizione della semifinale del Roland Garros vinta dal nostro alfiere. L’altra semifinale invece vedrà di fronte Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo e campione in carica, e l’americano Taylor Fritz, numero 5 del seeding.

Per i bookie finale Sinner-Alcaraz

Per gli esperti, l’opzione più probabile è una finale tra Sinner e Alcaraz, in lavagna a 1,80. L’italiano spera di potersi prendere la rivincita sullo spagnolo, vincitore degli ultimi 5 precedenti – su 12 totali – tra i due. In ottica titolo, però, continua a comandare Alcaraz a 1,75, seguito da Sinner a 3,30. Vale 4,75 l’ottava volta a Wimbledon di Novak Djokovic, mentre è più staccato, a 21, l’americano Taylor Fritz.