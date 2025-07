Sei gli azzurri pronti a giocare. Occhi puntati anche sui match di Alcaraz e Sabalenka

Terzo giorno di partite al torneo di Wimbledon 2025, terzo Slam della stagione che va in scena a Londra dal 30 giugno al 13 luglio. Oggi scendono in campo, per il secondo turno del singolare, tre tennisti azzurri: Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Jasmine Paolini. Inoltre, c’è l’avvio del tabellone di doppio maschile e femminile. Tra gli uomini tocca alla coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori mentre tra le donne c’è Angelica Moratelli (30enne n°67 nella classifica Wta di doppio) al fianco della statunitense Sabrina Santamaria.

Nella giornata di ieri, esordio sul velluto per Jannik Sinner che si è aggiudicato il derby azzurro contro Luca Nardi, sconfitto in tre set per 6-4 6-3 6-0. È uscito subito, invece, Lorenzo Musetti, eliminato dal georgiano Nikoloz Basilashvili per 6-2 4-6 7-5 6-1. Sorridono Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli: entrambi hanno superato il primo turno senza troppe difficoltà, rispettivamente contro il portoghese Jaime Faria e il kazako Beibit Zhukayev.

Gli italiani in campo oggi a Wimbledon

Tabellone maschile singolare

Bellucci – Lehecka ore 14.50

Darderi – Fery ore 16.00

Tabellone femminile singolare

Paolini – Rakhimova ore 14.50

Tabellone maschile doppio

Bolelli/Vavassori – Behar/Vliegen

Tabellone femminile doppio

Moratelli/Santamaria – Kalinskaya/Cristea

Gli altri match importanti di giornata

Alcaraz – Tarvet ore 15.40

Fritz – Diallo ore 16.50

Sabalenka – Bouzkova 14.30

Wimbledon 2025, dove vederlo in tv e streaming

Tutti i match di Wimbledon 2025 saranno in esclusiva su Sky che ne ha acquisito i diritti fino al 2030. ‘The Championships’ sarà visibile su ben 11 canali dedicati dall’emittente tv e, in streaming, su Now e SkyGo.

Wimbledon 2025, montepremi record: quanto guadagna chi vince?

L’edizione di Wimbledon 2025 fa segnare un record per quanto riguarda il montepremi messo a disposizione dall’organizzazione che ha deciso un aumento del 7% rispetto all’edizione 2024 che ha visto trionfare Carlos Alcaraz.

Il Vincitore/vincitrice porterà a casa £3.000.000 equivalenti a €3.520.000

I due finalisti (maschile e femminile) si dovranno invece accontentare di £1.520.000 (al cambio €1.783.000)

Per i semifinalisti, invece, la cifra stanziata è di £775.000 (€909.000)

Chi accede ai quarti di finale guadagnerà £400.000 (€470.000)

Per i giocatori che raggiungono gli ottavi di finale la cifra è di £240.000 (€282.000)

Il terzo turno, invece, farà staccare un assegno £152.000 (€178.000)

Il secondo turno garantirà £99.000 (€116.000)

Il primo turno vale £66.000 (€77.300)

