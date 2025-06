Doppia sconfitta per i tennisti azzurri

Atp Eastbourne 2025, Lorenzo Sonego esce di scena al secondo turno del ‘Lexus Open’, torneo Atp 250 in corso sui campi in erba di Eastbourne, contro il francese Ugo Humbert, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 6-4. Fuori anche l’altro azzurro in tabellone, il n.74 del mondo Mattia Bellucci, sconfitto in due set dal britannico Billy Harris col punteggio di 6-3 6-4.

I due tennisti azzurri avevano debuttato entrambi con una vittoria. Sonego aveva sconfitto 6-2, 6-4 Fabian Marozsan, mentre Bellucci si era imposto col punteggio di 6-4 6-2 contro il francese Quentin Halys (n. 47).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata