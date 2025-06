Lo spagnolo supera il connazionale Bautista

Al torneo Atp Queen’s 2025 Carlos Alcaraz affronterà Jiri Lehecka in finale. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e numero 1 del seeding, in un’ora e mezza di gioco ha battuto in due set (6-4, 6-4) il connazionale Roberto Bautista.

Lehecka batte Draper a sorpresa

Nella prima semifinale, il tennista ceco, numero 30, ha superato a sorpresa in tre set (6-4, 4-6, 7-5) il britannico e ‘padrone di casa’ Jack Draper, attuale numero 6 del ranking Atp.

Atp Queen’s 2025: la finale, orario e dove vederla

La finale Alcaraz-Lehecka è in programma domani alle 15, e vede lo spagnolo nettamente favorito.

Come tutto il torneo Atp Queen’s 2025, il match si potrà vedere in tv su Sky Sport per tutti gli abbonati e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

