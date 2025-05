Sinner sempre n°1, Musetti al n°7, balzo Cobolli. Tra le donne Paolini stabile al n°4

È una giornata da celebrare per l’Italia nel ranking Atp. Lorenzo Musetti supera Casper Ruud e si presenta al suo primo Roland Garros da Top 10 come n°7 del mondo. Grazie al secondo e più prestigioso titolo della stagione e della carriera ad Amburgo, Flavio Cobolli è il Top 100 che ha guadagnato più posizioni rispetto alla scorsa settimana: è salito di nove posti ed è oggi n°26, il suo nuovo best ranking.

In Top 20 nei PIF Atp Rankings, con Jannik Sinner stabile al n°1 per la 51esima settimana, oltre al sorpasso di Musetti su Ruud, l’unica altra novità è il sorpasso di Andrey Rublev, finalista ad Amburgo, su Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov. Grazie a questo risultato torna in Top 15.

La Top 10 del ranking Atp di questa settimana

1 (=0). Jannik Sinner (ITA) 10.380

2 (=0). Carlos Alcaraz (ESP) 8.850

3 (=0). Alexander Zverev (GER) 7.285

4 (=0). Taylor Fritz (USA) 4.675

5 (=0). Jack Draper (GBR) 4.610

6 (=0). Novak Djokovic (SRB) 4.230

7 (+1). Lorenzo Musetti (ITA) 3.860

8 (-1). Casper Ruud (NOR) 3.655

9 (=0). Alex de Minaur (AUS) 3.635

10 (=0). Holger Rune (DEN) 3.440

Ranking Wta, Paolini stabile al n°4

Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta con un giorno d’anticipo perché a Parigi scatta il Roland Garros, secondo Slam del 2025. Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento.

Leader tricolore sempre Jasmine Paolini che, è stabile in quarta posizione: la 29enne di Bagni di Lucca, che conferma il ‘best’, ha una cambiale pesante in scadenza come la finale parigina di dodici mesi fa. Alle sue spalle fa tre passi indietro Lucia Bronzetti, n°57, mentre ne fa otto Elisabetta Cocciaretto, ora n°89. Una sola variazione nella Top 10 dove Aryna Sabalenka è sempre saldamente in testa davanti a Coco Gauff (‘best’ confermato): sul terzo gradino del podio c’è l’altra americana Jessica Pegula.

