Oggi in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Matteo Arnaldi impegnato a Ginevra

Flavio Cobolli vola ai quarti di finale dell’Atp Amburgo 2025 (torneo 500 con un montepremi di 2.158.560 euro). L’azzurro, n°35 del ranking, ha sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n°26) con il punteggio di 6-4 7-5. Al prossimo turno, giovedì 22 maggio, se la vedrà con un altro spagnolo: Roberto Bautista Agut (n°57), capace di superare la testa di serie n°2. Frances Tiafoe.

