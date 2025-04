Il serbo ha annunciato che non sarà presente al Foro Italico

Novak Djokovic ha annunciato che non prenderà parte agli Internazionali di Roma 2025. Il serbo salterà un torneo per lui speciale, dove ha sempre dichiarato di sentirsi come a casa. Al Foro Italico ha trionfato sei volte, e questo lo rende il secondo campione più titolato a Roma dopo Rafa Nadal.

Novak Djokovic has announced he won’t take part to #IBI25. See you next year, Nole ❤️‍🩹 pic.twitter.com/UfRmUck5kc — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025

I numeri di Djokovic agli Internazionali di Roma

Agli Internazionali BNL d’Italia, Djokovic ha vinto complessivamente 68 delle 80 partite giocate. Qui ha anche festeggiato il successo numero 1000 nel 2022. Quest’anno ha raggiunto la finale a Miami, dove ha sfiorato il titolo numero 100 in carriera nel circuito maggiore ma è stato sconfitto in finale da Jakub Mensik. Poi è stato battuto all’esordio a Monte-Carlo dal cileno Alejandro Tabilo che l’aveva sorpreso anche l’anno scorso a Roma, e a Madrid da Matteo Arnaldi.

E’ la seconda volta quest’anno che incassa tre sconfitte consecutive. Prima di quest’anno, gli era successo l’ultima volta all’inizio del 2018, dall’Australian Open a Miami. Il serbo, che vanta anche il record di titoli vinti nei Masters 1000 (40), ha un bilancio stagionale di 12 vittorie e 7 sconfitte.

