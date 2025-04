Anche Fritz scrive: "Avete provato a spegnere e riaccendere?"

Blackout in Spagna, Portogallo e Francia ieri, 28 aprile 2025, che ha provocato anche la sospensione e il rinvio di alcune partite dell’Atp Madrid 2025. Diversi tennisti, tra i quali Alex de Minaur, hanno postato commenti divertenti durante la giornata legati al blackout e alla situazione di incertezza sui campi da tennis del Masters 1000.

De Minaur ha scritto su X: “Non badate a questa cosa del “fuori rete” 😂😂😂. Sono alla terza passeggiata della giornata e finalmente ho trovato un po’ di segnale per controllare cosa succede nel resto del mondo”.

Don’t mind this off the grid thing 😂😂😂. On the 3rd walk off the day and finally got some service to check on the rest of the world 👀🙏👌🤷‍♂️

— alex de minaur (@alexdeminaur) April 28, 2025