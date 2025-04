L'azzurra, n°59 del ranking, ha vinto all'esordio del torneo spagnolo. Ora affronterà Madison Keys

Impresa di Lucia Bronzetti nel Wta Madrid 2025, torneo 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp).

Lucia Bronzetti si qualifica per il secondo turno

La 26enne di Villa Verucchio, n°59 del ranking, si qualifica per il secondo turno battendo in tre set la ex numero 1 del mondo, la giapponese Naomi Osaka, oggi n°55 Wta, con il punteggio di 6-4 2-6 6-4. Nel prossimo turno Bronzetti affronterà la statunitense Madison Keys, n°5 del ranking e quinta favorita del seeding.

Hard-earned W 💪 Bronzetti defeats Osaka in a tough three-set clash!#MMOPEN pic.twitter.com/XPZYlr4U9I — wta (@WTA) April 22, 2025

I dati del match

L’azzurra è stata più precisa sulla seconda di servizio con cui ha vinto il 70% dei punti. Mentre con la prima battuta ha portato a casa il 61% degli scambi. La tennista romagnola, inoltre, ha conquistato quattro break point su 13 e 99 punti totali (38 in risposta).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata