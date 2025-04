L'azzurra supera la tedesca in due set col punteggio di 6-1, 7-5

Jasmine Paolini batte Jule Niemeier e approda ai quarti di finale del torneo Wta Stoccarda 2025. La tennista azzurra ha superato in due set la tedesca nel match valido per gli ottavi di finale del ‘Porsche Tennis Grand Prix’ (WTA 500 – montepremi 925.661 dollari) che si sta disputando sulla terra rossa indoor della ‘Porsche Arena’ di Stoccarda, in Germania.

La 29enne di Bagni di Lucca, n.6 del ranking e quinta favorita del seeding, accompagnata a dal nuovo coach Marc Lopez, ha sconfitto la giocatrice tedesca, Jule Niemeier, n.121 del ranking, in gara grazie ad una wild card, con il punteggio di 6-1, 7-5. Sulla terra tedesca sono in gara tutte le prime quattro del ranking. Paolini è stata sorteggiata nella parte alta del draw: per la tennista toscana ipotetica sfida nei quarti contro la statunitense Coco Gauff (n.3).

