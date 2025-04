L'azzurro ha vinto con il punteggio di 1-6 6-4 7-6(4) dopo due ore e 40 minuti

Lorenzo Musetti vince in rimonta contro Alex de Minaur all’Atp Montecarlo 2025 e conquista la sua prima finale in un Masters 1000 della sua carriera.

Il tennista carrarese, n°16 del mondo, ha battuto l’australiano, n°10 del ranking e 8 del tabellone, con il punteggio di 1-6 6-4 7-6(4) dopo due ore e 40 minuti. Era dal 2019, con la vittoria di Fabio Fognini, che un italiano non approdava alla finale del torneo di Montecarlo.

Soak it in Lorenzo 🥹🇮🇹@Lorenzo1Musetti is just the THIRD Italian Monte-Carlo finalist in the Open Era@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/2lX49j8hUB

