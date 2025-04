L'azzurro è a caccia della finale al prestigioso Masters 1000

Lorenzo Musetti a caccia dell’impresa. Il tennista azzurro, n°16 del mondo, scende in campo contro l’australiano Alex de Minaur, n°10 del ranking e n°8 del tabellone, nella semifinale dell’Atp Montecarlo 2025.

Per il 23enne di Carrara si tratta della prima semifinale in un torneo Masters 1000. Ai quarti è riuscito a sconfiggere in rimonta il greco Stefanos Tsitsipas (n°8) con il punteggio di 1-6 6-3 6-4. L’occasione sta volta è ghiotta: se vincesse il titolo Musetti entrerebbe nella top-10.

Eyes on the prize 👀🏆 Who will reach the #RolexMonteCarloMasters final? 🔮 pic.twitter.com/2lJLFCgRMs — ATP Tour (@atptour) April 11, 2025

Dove vedere in tv la partita tra Musetti e de Minaur

Sarà possibile vedere la partita solo sui canali Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e TennisTv.

Alcaraz primo finalista

Intanto c’è già un primo finalista. È Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, n°3 al mondo, ha superato in due set, 7-6(2) 6-4, il connazionale Alejandro Davidovich Fokina.

