Al Miami Open 2025 oggi, lunedì 24 marzo, scende in campo Matteo Berrettini. L’azzurro, testa di serie numero 29, affronta il belga Zizou Bergs nel match valido per i sedicesimi del tabellone maschile. Sarà possibile vederlo in diretta tv su Sky e in streaming su NOW. La partita di Berrettini è la quarta in programma al Grandstand, dove gli incontri iniziano alle 11 ora locale, le 16 in Italia: il romano sarà dunque in campo in serata secondo l’orario italiano. In caso di vittoria, Berrettini affronterebbe il vincente dell’incontro tra l’australiano Alex De Minaur e il brasiliano Joao Fonseca.

Il Miami Open in tv

Sky Sport Tennis è sempre il canale di riferimento per gli appassionati dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco.

La squadra di telecronisti di Sky Sport conta su Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Fabrizio Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Paolo Aghemo e Gaia Brunelli. Al commento si alterneranno Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Salvatore Caruso, Stefano Pescosolido, Laura Garrone e Marco Crugnola. Angelo Mangiante è l’inviato a Miami.

