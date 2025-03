Lo spagnolo sconfitto a sorpresa in tre set dal belga David Goffin

Sconfitta a sorpresa per Carlos Alcaraz al Miami Open 2025, torneo Atp Masters 1000 sul cemento della Florida. Lo spagnolo, seconda testa di serie del tabellone, è stato battuto da David Goffin. Il belga si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3. Per effetto di questo ko non potrà scavalcare Jannik Sinner al primo posto del ranking prima del rientro in campo dell’azzurro dopo la squalifica, in programma agli Internazionali di Roma a maggio.

Slay, David 🔥 The moment @David__Goffin stunned former champ Carlos Alcaraz for his 8th career Top-3 win! #MiamiOpen pic.twitter.com/oG8EeXw2kz — Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2025

